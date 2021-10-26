Попри те, що до кінця 2021 року залишилося лише два місяці, у МОЗ вважають, що в Україні реально щепити 70% населення до 31 грудня.

Про це заявив очільник відомства Віктор Ляшко.

– Система охорони здоров’я спроможна, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, це залежить від низки факторів, зокрема від бажання людей робити щеплення.

– …Мені надіслали відео,записане біля одного з вакцинальних центрів у Чернігівській області… Люди розповідали, що першіння у горлі та втрата смаку – це не коронавірус, а діоксид азоту, який розпилюють “оті, хто літають зверху над містом”, – додав він.

Згідно з даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії, з кінця лютого 2021 року, щеплено 9 151 480 людей.

Одну дозу отримали 9 151 478 людей, дві – 7 058 802 громадян.

Це доволі низькі показники, враховуючи, що з липня вакцини були доступні усім українцям, старшим за 18 років.

За добу уколи отримали 254 920 людей.