Несмотря на то, что до конца 2021 года осталось всего два месяца, в Минздраве считают, что в Украине реально вакцинировать 70% населения до 31 декабря.

Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

– Система здравоохранения способна, – отметил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, это зависит от ряда факторов, в частности, от желания людей делать прививки.

— …Мне прислали видео, которое было записано возле одного из вакцинальных центров в Черниговской области… Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса — это не коронавирус, а диоксид азота, который распыляют “те, кто летают сверху над городом”, — добавил он.

Согласно данным Минздрава, в Украине с начала вакцинальной кампании, с конца февраля 2021 года, привили 9 151 480 человек.

Одну дозу получили 9 151 478 людей, две – 7 058 802 граждан.

Это довольно низкие показатели, учитывая, что с июля вакцины были доступны всем украинцам старше 18 лет.

За сутки уколы получили 254 920 человек.