На 26 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 803 159 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется резкое увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 19 120.
Среди них – 1 414 детей и 338 медработников.
Всего в стране от вируса умерли 64 936 украинцев, за сутки — 734.
В то же время выздоровели за время пандемии 2 390 112 граждан, за день — 9 738.
За время пандемии провели 14 082 277 ПЦР-тестов.
В регионах наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605) и Запорожской (1 335) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1 760 случаев;
- Донецкая область – 1 015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1 335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1 104 случая;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1 605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1 255 случаев;
- Херсонская область – 1 222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случаев.
В Украине с начала вакцинальной кампании привили 9 151 480 человек, первой дозой — 9 151 478 граждан, второй — 7 058 802.
За сутки уколы получили 254 920 человек.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 25 октября всего было выявлено 2 784 039 случаев болезни. Также за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых больных.