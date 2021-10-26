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Снова резкий рост: в Украине за сутки 19 120 новых случаев Covid-19

26 октября 2021, 08:17 Людмила Грубнік
коронавірус, грип,
Источник: Depositphotos

На 26 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 803 159 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется резкое увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 19 120.

Среди них – 1 414 детей и 338 медработников.

Всего в стране от вируса умерли 64 936 украинцев, за сутки — 734.

В то же время выздоровели за время пандемии 2 390 112 граждан, за день — 9 738.

За время пандемии провели 14 082 277 ПЦР-тестов.

В регионах наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605) и Запорожской (1 335) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 394 случая;
  • Волынская область – 555 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 760 случаев;
  • Донецкая область – 1 015 случаев;
  • Житомирская область – 286 случаев;
  • Закарпатская область – 255 случаев;
  • Запорожская область – 1 335 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 298 случаев;
  • Киевская область – 787 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 550 случаев;
  • Львовская область – 1 104 случая;
  • Николаевская область – 508 случаев;
  • Одесская область – 1 605 случаев;
  • Полтавская область – 889 случаев;
  • Ровенская область – 738 случаев;
  • Сумская область – 669 случаев;
  • Тернопольская область – 413 случаев;
  • Харьковская область – 1 255 случаев;
  • Херсонская область – 1 222 случая;
  • Хмельницкая область – 415 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 689 случаев;
  • Черниговская область – 325 случаев.

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В Украине с начала вакцинальной кампании привили 9 151 480 человек, первой дозой — 9 151 478 граждан, второй — 7 058 802.

За сутки уколы получили 254 920 человек.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 25 октября всего было выявлено 2 784 039 случаев болезни. Также за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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