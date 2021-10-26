На 26 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 803 159 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется резкое увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 19 120.

Среди них – 1 414 детей и 338 медработников.

Всего в стране от вируса умерли 64 936 украинцев, за сутки — 734.

В то же время выздоровели за время пандемии 2 390 112 граждан, за день — 9 738.

За время пандемии провели 14 082 277 ПЦР-тестов.

В регионах наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605) и Запорожской (1 335) областях.

Статистика:

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1 760 случаев;

Донецкая область – 1 015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1 335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1 104 случая;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1 605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1 255 случаев;

Херсонская область – 1 222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

В Украине с начала вакцинальной кампании привили 9 151 480 человек, первой дозой — 9 151 478 граждан, второй — 7 058 802.

За сутки уколы получили 254 920 человек.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 25 октября всего было выявлено 2 784 039 случаев болезни. Также за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых больных.