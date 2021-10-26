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Знову різке зростання: в Україні за добу 19 120 нових випадків Covid-19

26 Жовтня 2021, 08:17 Людмила Грубнік
коронавірус, грип,
Джерело: Depositphotos

На 26 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 803 159 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується різке збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 19 120.

Серед них – 1 414 дітей та 338 медпрацівників.

Загалом у країні від вірусу померли 64 936 українців, за добу – 734.

Водночас одужали за час пандемії 2 390 112 громадян, за день – 9 738.

За час пандемії проведено 14 082 277 ПЛР-тестувань.

У регіонах найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605) та Запорізькій (1 335) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 394 випадки;
  • Волинська область – 555 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
  • Донецька область – 1 015 випадків;
  • Житомирська область – 286 випадків;
  • Закарпатська область – 255 випадків;
  • Запорізька область – 1 335 випадків;
  • Івано-Франківська область – 298 випадків;
  • Київська область – 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 550 випадків;
  • Львівська область – 1 104 випадки;
  • Миколаївська область – 508 випадків;
  • Одеська область – 1 605 випадків;
  • Полтавська область – 889 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 669 випадків;
  • Тернопільська область – 413 випадків;
  • Харківська область – 1 255 випадків;
  • Херсонська область – 1 222 випадки;
  • Хмельницька область – 415 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 689 випадків;
  • Чернігівська область – 325 випадки.
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В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, першою дозою – 9 151 478 громадян, другою – 7 058 802.

За добу уколи отримали 254 920 осіб.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за весь час пандемії було виявлено 2 784 039 випадків хвороби. За минулу добу зафіксовано 14 634 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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