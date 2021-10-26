На 26 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 803 159 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується різке збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 19 120.
Серед них – 1 414 дітей та 338 медпрацівників.
Загалом у країні від вірусу померли 64 936 українців, за добу – 734.
Водночас одужали за час пандемії 2 390 112 громадян, за день – 9 738.
За час пандемії проведено 14 082 277 ПЛР-тестувань.
У регіонах найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605) та Запорізькій (1 335) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 394 випадки;
- Волинська область – 555 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 760 випадків;
- Донецька область – 1 015 випадків;
- Житомирська область – 286 випадків;
- Закарпатська область – 255 випадків;
- Запорізька область – 1 335 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 787 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 550 випадків;
- Львівська область – 1 104 випадки;
- Миколаївська область – 508 випадків;
- Одеська область – 1 605 випадків;
- Полтавська область – 889 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 669 випадків;
- Тернопільська область – 413 випадків;
- Харківська область – 1 255 випадків;
- Херсонська область – 1 222 випадки;
- Хмельницька область – 415 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 689 випадків;
- Чернігівська область – 325 випадки.
В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, першою дозою – 9 151 478 громадян, другою – 7 058 802.
За добу уколи отримали 254 920 осіб.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за весь час пандемії було виявлено 2 784 039 випадків хвороби. За минулу добу зафіксовано 14 634 нових хворих.