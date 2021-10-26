На 26 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 803 159 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується різке збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 19 120.

Серед них – 1 414 дітей та 338 медпрацівників.

Загалом у країні від вірусу померли 64 936 українців, за добу – 734.

Водночас одужали за час пандемії 2 390 112 громадян, за день – 9 738.

За час пандемії проведено 14 082 277 ПЛР-тестувань.

У регіонах найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605) та Запорізькій (1 335) областях.

Статистика:

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1 760 випадків;

Донецька область – 1 015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1 335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1 104 випадки;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1 605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1 255 випадків;

Херсонська область – 1 222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, першою дозою – 9 151 478 громадян, другою – 7 058 802.

За добу уколи отримали 254 920 осіб.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за весь час пандемії було виявлено 2 784 039 випадків хвороби. За минулу добу зафіксовано 14 634 нових хворих.