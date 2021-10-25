В Україні продовжить зростати кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Варто очікувати близько 30 тис. інфікувань щодоби уже найближчим часом.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ефірі одного із українських телеканалів.

– Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тис. виявлених випадків на добу – це абсолютно реалістичний сценарій для України, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, значне погіршення епідситуації може бути уже у перші тижні листопада.

Через області країни активніше потраплятимуть до червоної зони карантину.

– На пік ми вийдемо в першій половині листопада, – додав експерт.

Ситуація з коронавірусом почала погіршуватися в Україні з середини вересня 2021 року. З того часу добовий приріст постійно збільшувався.

Наразі у країні майже щодня фіксують понад 20 тис. нових хворих.