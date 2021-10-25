В Украине продолжит расти количество новых случаев заболевания коронавирусом. Стоит ожидать около 30 тыс. заражений каждые сутки в ближайшее время.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать к концу 2021 года, то 30 тыс. выявленных случаев в сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины, — отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, значительное ухудшение эпидситуации может быть уже в первые недели ноября.

Из-за этого области страны активнее будут попадать в красную зону карантина.

— На пик мы выйдем в первой половине ноября, — добавил эксперт.

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в Украине с середины сентября 2021 года. С тех пор суточный прирост постоянно увеличивался.

Сейчас в стране почти ежедневно фиксируют свыше 20 тыс. новых больных.