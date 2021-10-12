Вакцинація від коронавірусу не вбереже від зараження грипом. Тому треба зробити й другий укол, адже інфікування обома вірусами підвищує ризик смерті удвічі.

Про це під час брифінгу 12 жовтня повідомив очільник Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

– Використовують часом прислів’я, що зараза до зарази не чіпляється. І якщо людина має коронавірус, то грип до неї не причепиться. Це неправда. Бо коли закінчувався сезон грипу 2019-2020 років, то були опубліковані матеріали, що така інфекція можлива, коли одночасно грип та коронавірус. Водночас ризик смерті зростає удвічі, – зазначив Федір Лапій.

За його словами, поки що невідомо, як поширюватиметься грип. Але зробити щеплення все ж варто.

– Ніхто поки що не може сказати, як поводитиметься грип – пройде спокійніше чи викликатиме не менше біди, ніж коронавірус. Це, як паски безпеки. Ви не знаєте, коли вони вам знадобляться, але використовувати їх потрібно. Вакцинація від коронавірусу не попереджає грип, – додав він.

Водночас перед щепленням треба проконсультуватися з лікарем.

– Можливо, не варто проводити дуже детальний огляд та вдаватися до глибоких лабораторних досліджень, але бесіду з сімейним лікарем варто мати, – пояснила завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 Наталія Ралець.

Наразі в Україні вирують грип та коронавірус. Через це громадян закликають дотримуватися карантинних обмежень.