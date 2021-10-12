Вакцинация от коронавируса не спасет от заражения гриппом. Поэтому нужно сделать и второй укол, ведь инфицирование обоими вирусами повышает риск смерти в два раза.

Об этом во время брифинга 12 октября сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

— Используют время от времени пословицу, что зараза к заразе не цепляется. И если человек имеет коронавирус, то грипп к нему не прицепится. Это неправда. Потому что когда заканчивался сезон гриппа 2019-2020 годов, то были опубликованы материалы, что такая инфекция возможна, когда одновременно грипп и коронавирус. В то же время риск смерти возрастает вдвое, — отметил Федор Лапий.

По его словам, пока неизвестно, как будет распространяться грипп. Но сделать прививку все же стоит.

— Никто пока не может сказать, как поведет себя грипп — пройдет спокойнее или будет вызывать не меньше беды, чем коронавирус. Это, как ремни безопасности. Вы не знаете, когда они вам понадобятся, но использовать их нужно. Вакцинация от коронавируса не предупреждает грипп, — добавил он.

В то же время перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом.

— Возможно, не стоит проводить очень детальный осмотр и прибегать к глубоким лабораторным исследованиям, но беседу с семейным врачом лучше провести, — объяснила заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №4 Наталья Ралец.

Сейчас в Украине бушуют грипп и коронавирус. Поэтому граждан призывают соблюдать карантин.