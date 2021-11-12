В отличие от прошлогоднего сезона гриппа, нынешний обещает быть значительно тяжелее. Об этом нас предупреждают эксперты медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса в США.

— Вероятно, из-за того, что в прошлом году так много людей принимали меры предосторожности против Covid-19, это также привело к снижению скорости передачи гриппа, — отмечают ученые.

По их мнению, низкое количество случаев заражения гриппом в прошлом году может означать, что очень немногие получили иммунитет к штаммам этого года. Что, в сочетании со смягченными мерами предосторожности в отношении Covid-19, может привести к серьезному всплеску гриппозной инфекции в сезоне 2021–2022.

Грипп — это заболевание, вызываемое одним из вирусов, который поражает дыхательные пути. Болезнь распространяется, когда инфицированный человек выпускает в воздух частицы и капли, обычно от кашля и чихания.

Симптомы гриппа могут включать жар, головную боль, озноб, насморк, чихание, боль в горле, усталость, кашель (обычно сухой) и общее недомогание.

Хотя большинство людей преодолевают эти состояния за три-семь дней, грипп может быть смертельным для других. До Covid-19 на грипп ежегодно приходилось от 12 до 56 тыс. смертей в США.

— Как и Covid-19, грипп может вызвать у некоторых людей тяжелое заболевание, что ведет к госпитализации или даже смерти, — отмечают эксперты.

По их словам, чтобы предотвратить это, очень важно, чтобы люди в возрасте шести месяцев и старше получили вакцину от гриппа. И как можно скорее.

Как и все вакцины, она не обеспечивает 100% защиты от вирусов, но может значительно снизить тяжесть заболевания. По этой же причине ученые также настоятельно рекомендуют получить вакцину от Covid-19.

Среди групп риска — дети младше двух лет, людей с ослабленным иммунитетом и с такими факторами здоровья, как астма, ожирение, диабет, неврологические состояния, а также с заболеваниями крови, легких, сердца, почек, печени.

Сюда же относятся люди в возрасте 65 лет и старше. Им даже рекомендована более высокая доза вакцины против гриппа, которая обеспечивает лучшую защиту от серьезной инфекции.

Хотя грипп и Covid-19 вызываются разными вирусами, распространяются они одинаково. Поэтому можно использовать одни и те же профилактические меры, чтобы защитить себя от обеих болезней, рекомендуют ученые.

Меры профилактики — частое мытье рук, ношение масок для лица, практика физического дистанцирования и вакцинация как от Covid-19, так и от гриппа.

Поскольку вирусы гриппа мутируют каждый год, вакцина против них также обновляется ежегодно, чтобы обеспечить защиту от ожидаемых штаммов.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, одновременно делать прививки от гриппа и Covid-19 безопасно.

Людям, страдающим аллергией на компоненты вакцины против гриппа или Covid-19, рекомендуется проконсультироваться со своим врачом и найти альтернативные формы защиты.