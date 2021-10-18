Две истины, доказанные учеными. Первая — грипп существенно увеличивает риск серьезного или даже смертельного сердечного приступа. Вторая — вакцинация против гриппа также существенно снижает эти тревожные риски.

Тем не менее, как свидетельствуют данные американских специалистов-кардиологов, уровень вакцинации против гриппа среди взрослых американцев моложе 65 лет и страдающих сердечными заболеваниями составляет менее 50% по сравнению с 80% среди пожилых людей с патологиями сердца.

— Это крайне опасно, учитывая, что люди с сердечными заболеваниями особенно уязвимы для осложнений, связанных с гриппом, независимо от того, достигли они пенсионного возраста или нет, — подчеркивает специалист по внутренним болезням в Houston Methodist Приянка Бгура.

Хорошо известно, что грипп может вызывать серьезные респираторные симптомы, такие как пневмония, бронхит и бактериальная инфекция легких. Воздействие вируса на сердце исторически было труднее проанализировать, отчасти потому, что сердечные приступы часто происходят через несколько недель после начала гриппа.

Но вот что показали недавние исследования:

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и эпидемии гриппа резко возрастает примерно в одно и то же время

вероятность сердечного приступа через неделю после заражения гриппом у пациентов в шесть раз выше, чем в любой момент в течение года до или года после заражения

Причина, по которой грипп так сильно нагружает сердце и сосудистую систему, связана с воспалительной реакцией организма на инфекцию.

Воспаление возникает, когда первые реагенты нашего тела — белые кровяные тельца и то, что они производят, чтобы защитить вас, — собираются в определенной области и приступают к борьбе с инфекцией, бактериями или вирусом.

Когда вы больны, то можете ощущать влияние этих реагентов в виде отеков, слабости, иногда покраснения кожи и повышения температуры в суставах, мышцах и лимфатических узлах.

Повышенная активность белых кровяных телец также может вызвать своего рода пробку, что приведет к образованию тромбов, повышению артериального давления и даже отеку или рубцеванию сердца.

Дополнительные факторы стресса делают бляшки в артериях более уязвимыми для разрыва, вызывая закупорку, которая перекрывает доступ кислорода к сердцу или мозгу и приводит к сердечным приступам или инсультам.

Кроме того, внесердечные осложнения вирусного заболевания, включая пневмонию и дыхательную недостаточность, могут значительно усугубить симптомы сердечной недостаточности или сердечную аритмию.

Короче говоря, дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему может быть непосильной для и без того ослабленной сердечной мышцы.

Поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, ученые ежегодно меняют вакцину, чтобы она соответствовала наиболее распространенным штаммам. В среднем это эффективно для предотвращения заражения в 40% случаев.

Показатель может показаться несущественным, особенно по сравнению с высокоэффективными мРНК-вакцинами от Covid-19, но все же этого достаточно, чтобы значительно снизить риск тяжелых заболеваний у большинства людей.

В последнее время исследования показали, что вакцина против гриппа эффективна для защиты как населения в целом, так и наиболее уязвимых возрастных групп от тяжелых случаев гриппа, защищая от сердечно-сосудистой смертности.

В результате продемонстрированных преимуществ вакцинации против гриппа и рисков, связанных с инфекцией гриппа среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, CDC и многие другие международные сообщества настоятельно рекомендуют ежегодную вакцинацию против гриппа пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для людей с сердечными заболеваниями есть два важных шага, которые они должные предпринять, чтобы снизить риск:

чем раньше они получат вакцину, тем лучше она защитит их, поскольку никогда точно не известно, когда именно вирус гриппа начнет распространяться

она защитит их, поскольку никогда точно не известно, когда именно вирус гриппа начнет распространяться принимать лекарства и соблюдать рекомендованную диету, упражнения и планы по снижению стресса

Если состояние вашего сердца стабильное, и вы заболели гриппом, скорее всего, у вас будет меньше серьезных осложнений, чем при плохом лечении сердечной патологии.

В Министерстве здравоохранения призвали украинцев вакцинироваться против гриппа. Ведь прививка усиливает способность организма противостоять болезни. Врач-инфекционист Елена Луцкая в социальных сетях рассказала, что получить прививку от гриппа могут все, кто не хочет болеть, особенно люди из групп риска.