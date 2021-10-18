Две истины, доказанные учеными. Первая — грипп существенно увеличивает риск серьезного или даже смертельного сердечного приступа. Вторая — вакцинация против гриппа также существенно снижает эти тревожные риски.
Тем не менее, как свидетельствуют данные американских специалистов-кардиологов, уровень вакцинации против гриппа среди взрослых американцев моложе 65 лет и страдающих сердечными заболеваниями составляет менее 50% по сравнению с 80% среди пожилых людей с патологиями сердца.
— Это крайне опасно, учитывая, что люди с сердечными заболеваниями особенно уязвимы для осложнений, связанных с гриппом, независимо от того, достигли они пенсионного возраста или нет, — подчеркивает специалист по внутренним болезням в Houston Methodist Приянка Бгура.
Хорошо известно, что грипп может вызывать серьезные респираторные симптомы, такие как пневмония, бронхит и бактериальная инфекция легких. Воздействие вируса на сердце исторически было труднее проанализировать, отчасти потому, что сердечные приступы часто происходят через несколько недель после начала гриппа.
Но вот что показали недавние исследования:
- смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и эпидемии гриппа резко возрастает примерно в одно и то же время
- вероятность сердечного приступа через неделю после заражения гриппом у пациентов в шесть раз выше, чем в любой момент в течение года до или года после заражения
Причина, по которой грипп так сильно нагружает сердце и сосудистую систему, связана с воспалительной реакцией организма на инфекцию.
Воспаление возникает, когда первые реагенты нашего тела — белые кровяные тельца и то, что они производят, чтобы защитить вас, — собираются в определенной области и приступают к борьбе с инфекцией, бактериями или вирусом.
Когда вы больны, то можете ощущать влияние этих реагентов в виде отеков, слабости, иногда покраснения кожи и повышения температуры в суставах, мышцах и лимфатических узлах.
Повышенная активность белых кровяных телец также может вызвать своего рода пробку, что приведет к образованию тромбов, повышению артериального давления и даже отеку или рубцеванию сердца.
Дополнительные факторы стресса делают бляшки в артериях более уязвимыми для разрыва, вызывая закупорку, которая перекрывает доступ кислорода к сердцу или мозгу и приводит к сердечным приступам или инсультам.
Кроме того, внесердечные осложнения вирусного заболевания, включая пневмонию и дыхательную недостаточность, могут значительно усугубить симптомы сердечной недостаточности или сердечную аритмию.
Короче говоря, дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему может быть непосильной для и без того ослабленной сердечной мышцы.
Поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, ученые ежегодно меняют вакцину, чтобы она соответствовала наиболее распространенным штаммам. В среднем это эффективно для предотвращения заражения в 40% случаев.
Показатель может показаться несущественным, особенно по сравнению с высокоэффективными мРНК-вакцинами от Covid-19, но все же этого достаточно, чтобы значительно снизить риск тяжелых заболеваний у большинства людей.
В последнее время исследования показали, что вакцина против гриппа эффективна для защиты как населения в целом, так и наиболее уязвимых возрастных групп от тяжелых случаев гриппа, защищая от сердечно-сосудистой смертности.
В результате продемонстрированных преимуществ вакцинации против гриппа и рисков, связанных с инфекцией гриппа среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, CDC и многие другие международные сообщества настоятельно рекомендуют ежегодную вакцинацию против гриппа пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для людей с сердечными заболеваниями есть два важных шага, которые они должные предпринять, чтобы снизить риск:
- чем раньше они получат вакцину, тем лучше она защитит их, поскольку никогда точно не известно, когда именно вирус гриппа начнет распространяться
- принимать лекарства и соблюдать рекомендованную диету, упражнения и планы по снижению стресса
Если состояние вашего сердца стабильное, и вы заболели гриппом, скорее всего, у вас будет меньше серьезных осложнений, чем при плохом лечении сердечной патологии.
В Министерстве здравоохранения призвали украинцев вакцинироваться против гриппа. Ведь прививка усиливает способность организма противостоять болезни. Врач-инфекционист Елена Луцкая в социальных сетях рассказала, что получить прививку от гриппа могут все, кто не хочет болеть, особенно люди из групп риска.