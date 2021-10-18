Дві істини, доведені вченими. Перша – грип істотно збільшує ризик серйозного або навіть смертельного серцевого нападу. Друга – вакцинація проти грипу також істотно знижує ці тривожні ризики.

Проте, як свідчать дані американських фахівців-кардіологів, рівень вакцинації проти грипу серед дорослих американців молодше 65 років, які страждають на серцеві захворювання, становить менше 50% порівняно з 80% серед літніх людей з патологіями серця.

– Це вкрай небезпечно, враховуючи, що люди з серцевими захворюваннями особливо вразливі до ускладнень, пов’язаних із грипом, незалежно від того, досягли вони пенсійного віку чи ні, – підкреслює фахівець з внутрішніх хвороб у Houston Methodist Пріянка Бгура.

Добре відомо, що грип може викликати серйозні респіраторні симптоми, як-от пневмонія, бронхіт і бактеріальна інфекція легень. Вплив вірусу на серце історично було важче проаналізувати, частково тому, що серцеві напади часто відбуваються через кілька тижнів після початку грипу.

Але ось що показали нещодавні дослідження:

смертність від серцево-судинних захворювань та епідемії грипу різко зростає приблизно в один і той самий час

ймовірність серцевого нападу через тиждень після зараження грипом у пацієнтів у шість разів вище, ніж в будь-який момент протягом року до або року після зараження

Причина, за якою грип так сильно навантажує серце і судинну систему, пов’язана із запальною реакцією організму на інфекцію.

Запалення виникає, коли перші реагенти нашого тіла – білі кров’яні тільця і те, що вони виробляють, щоб захистити вас, – збираються в певній ділянці й розпочинають боротьбу з інфекцією, бактеріями або вірусом.

Коли ви хворі, то можете відчувати вплив цих реагентів у вигляді набряків, слабкості, іноді почервоніння шкіри і підвищення температури в суглобах, м’язах і лімфатичних вузлах.

Підвищена активність білих кров’яних тілець також може викликати свого роду пробку, що призведе до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску і навіть набряку або рубцювання серця.

Додаткові фактори стресу роблять бляшки в артеріях більш вразливими до розриву, викликаючи закупорювання, яке перекриває доступ кисню до серця або мозку і призводить до серцевих нападів або інсультів.

Крім того, позасерцеві ускладнення вірусного захворювання, зокрема пневмонія і дихальна недостатність, можуть значно погіршити симптоми серцевої недостатності або серцеву аритмію.

Коротше кажучи, додаткове навантаження на серцево-судинну систему може бути непосильним для і без того ослабленого серцевого м’яза.

Оскільки віруси грипу постійно мутують, вчені щорічно змінюють вакцину, щоб вона відповідала найбільш поширеним штамам. У середньому це ефективно для запобігання зараженню в 40% випадків.

Показник може здатися несуттєвим, особливо порівняно з високоефективними мРНК-вакцинами від Covid-19, але все ж цього достатньо, щоб значно знизити ризик важких захворювань у більшості людей.

Останнім часом дослідження показали, що вакцина проти грипу ефективна для захисту як населення в цілому, так і найбільш вразливих вікових груп від важких випадків грипу, захищаючи від серцево-судинної смертності.

В результаті продемонстрованих переваг вакцинації проти грипу та ризиків, пов’язаних з інфекцією грипу серед людей з серцево-судинними захворюваннями, CDC та багато інших міжнародних спільнот настійно рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

Для людей з серцевими захворюваннями є два важливих кроки, які вони повинні зробити, щоб знизити ризик:

чим раніше вони отримають вакцину, тим краще вона захистить їх, оскільки ніколи точно не відомо, коли саме вірус грипу почне поширюватися

не відомо, коли саме вірус грипу почне поширюватися приймати ліки і дотримуватися рекомендованої дієти, вправ і планів щодо зниження стресу

Якщо стан вашого серця стабільний, і ви захворіли на грип, швидше за все, у вас буде менше серйозних ускладнень, ніж у разі поганого лікування серцевої патології.

У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців вакцинуватися проти грипу. Адже щеплення посилює здатність організму протистояти хворобі. Лікар-інфекціоніст Олена Луцька у соціальних мережах розповіла, що отримати щеплення від грипу можуть усі, хто не хоче хворіти, особливо люди з груп ризику.