Дві істини, доведені вченими. Перша – грип істотно збільшує ризик серйозного або навіть смертельного серцевого нападу. Друга – вакцинація проти грипу також істотно знижує ці тривожні ризики.
Проте, як свідчать дані американських фахівців-кардіологів, рівень вакцинації проти грипу серед дорослих американців молодше 65 років, які страждають на серцеві захворювання, становить менше 50% порівняно з 80% серед літніх людей з патологіями серця.
– Це вкрай небезпечно, враховуючи, що люди з серцевими захворюваннями особливо вразливі до ускладнень, пов’язаних із грипом, незалежно від того, досягли вони пенсійного віку чи ні, – підкреслює фахівець з внутрішніх хвороб у Houston Methodist Пріянка Бгура.
Добре відомо, що грип може викликати серйозні респіраторні симптоми, як-от пневмонія, бронхіт і бактеріальна інфекція легень. Вплив вірусу на серце історично було важче проаналізувати, частково тому, що серцеві напади часто відбуваються через кілька тижнів після початку грипу.
Але ось що показали нещодавні дослідження:
- смертність від серцево-судинних захворювань та епідемії грипу різко зростає приблизно в один і той самий час
- ймовірність серцевого нападу через тиждень після зараження грипом у пацієнтів у шість разів вище, ніж в будь-який момент протягом року до або року після зараження
Причина, за якою грип так сильно навантажує серце і судинну систему, пов’язана із запальною реакцією організму на інфекцію.
Запалення виникає, коли перші реагенти нашого тіла – білі кров’яні тільця і те, що вони виробляють, щоб захистити вас, – збираються в певній ділянці й розпочинають боротьбу з інфекцією, бактеріями або вірусом.
Коли ви хворі, то можете відчувати вплив цих реагентів у вигляді набряків, слабкості, іноді почервоніння шкіри і підвищення температури в суглобах, м’язах і лімфатичних вузлах.
Підвищена активність білих кров’яних тілець також може викликати свого роду пробку, що призведе до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску і навіть набряку або рубцювання серця.
Додаткові фактори стресу роблять бляшки в артеріях більш вразливими до розриву, викликаючи закупорювання, яке перекриває доступ кисню до серця або мозку і призводить до серцевих нападів або інсультів.
Крім того, позасерцеві ускладнення вірусного захворювання, зокрема пневмонія і дихальна недостатність, можуть значно погіршити симптоми серцевої недостатності або серцеву аритмію.
Коротше кажучи, додаткове навантаження на серцево-судинну систему може бути непосильним для і без того ослабленого серцевого м’яза.
Оскільки віруси грипу постійно мутують, вчені щорічно змінюють вакцину, щоб вона відповідала найбільш поширеним штамам. У середньому це ефективно для запобігання зараженню в 40% випадків.
Показник може здатися несуттєвим, особливо порівняно з високоефективними мРНК-вакцинами від Covid-19, але все ж цього достатньо, щоб значно знизити ризик важких захворювань у більшості людей.
Останнім часом дослідження показали, що вакцина проти грипу ефективна для захисту як населення в цілому, так і найбільш вразливих вікових груп від важких випадків грипу, захищаючи від серцево-судинної смертності.
В результаті продемонстрованих переваг вакцинації проти грипу та ризиків, пов’язаних з інфекцією грипу серед людей з серцево-судинними захворюваннями, CDC та багато інших міжнародних спільнот настійно рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.
Для людей з серцевими захворюваннями є два важливих кроки, які вони повинні зробити, щоб знизити ризик:
- чим раніше вони отримають вакцину, тим краще вона захистить їх, оскільки ніколи точно не відомо, коли саме вірус грипу почне поширюватися
- приймати ліки і дотримуватися рекомендованої дієти, вправ і планів щодо зниження стресу
Якщо стан вашого серця стабільний, і ви захворіли на грип, швидше за все, у вас буде менше серйозних ускладнень, ніж у разі поганого лікування серцевої патології.
У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців вакцинуватися проти грипу. Адже щеплення посилює здатність організму протистояти хворобі. Лікар-інфекціоніст Олена Луцька у соціальних мережах розповіла, що отримати щеплення від грипу можуть усі, хто не хоче хворіти, особливо люди з груп ризику.