У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців вакцинуватися проти грипу. Адже щеплення посилює здатність організму протистояти хворобі.

Лікар-інфекціоніст Олена Луцька у соціальних мережах розповіла, що отримати щеплення від грипу можуть усі, хто не хоче хворіти, особливо люди з груп ризику.

– Дітям можна з шести місяців. До шести місяців – стратегія “кокона”: щепіть всіх, хто контактує з малюком, – наголосила вона.

Також вакцинуватися від грипу можна вагітним, адже вони належать до групи ризику. Щеплення знижує ризик передчасних пологів на 30%. Також щеплення можна робити жінкам у період лактації. Вакцина не містить живого вірусу. Захворіти або заразити когось неможливо.

Що стосується кількості, то малюкам у віці від шести місяців до дев’яти років, які щеплюються вперше, необхідно дві дози. Інтервал між ними має бути щонайменше чотири тижні.

Якщо у попередні роки дитина отримала лише одну дозу і дев’яти років ще немає – треба робити дві. Якщо дитині більше ніж дев’ять років – одна.

Водночас дорослим також потрібна одна доза.

– Реакція на вакцину від грипу зазвичай не виражена. Може бути біль у місці уколу, нездужання, головний біль, субфебрильна температура. Ці реакції проходять протягом 2–3 днів. Можна використовувати ібупрофен або парацетамол у вікових дозуваннях, – наголосила вона.

В Україні рекомендують вакцинуватися препарати від грипу та коронавірусу з інтервалом у 14 днів. А от CDC пише, що можна щепитися від грипу і Covid-19 в один день.

Австралійський комітет вакцинації оновив цю інформацію: у їхніх рекомендаціях перерва сім днів. Лікар каже, що одного єдиного стандарту ще немає, тому інформація може змінюватися. ⠀

Джерело: Олена Луцька