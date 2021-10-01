В Министерстве здравоохранения призвали украинцев вакцинироваться против гриппа. Ведь прививка усиливает способность организма противостоять болезни.

Врач-инфекционист Елена Луцка в социальных сетях рассказала, что получить прививку от гриппа могут все, кто не хочет болеть, особенно люди из групп риска.

— Детям можно с шести месяцев. До шести месяцев — стратегия “кокона”: прививайте всех, кто контактирует с малышом, — подчеркнула она.

Также вакцинироваться от гриппа можно беременным, ведь они относятся к группе риска. Прививка снижает риск преждевременных родов на 30%. Также прививки можно делать женщинам в период лактации. Вакцина не содержит живого вируса. Заболеть или заразить кого-то невозможно.

Что касается количества, то малышам в возрасте от шести месяцев до девяти лет, которые прививаются впервые, необходимо две дозы. Интервал между ними должен быть по меньшей мере четыре недели.

Если в предыдущие годы ребенок получил только одну дозу и девяти лет еще нет – надо делать две. Если ребенку больше девяти лет — одна.

В то же время взрослым также нужна одна доза.

— Реакция на вакцину от гриппа обычно не выражена. Может быть боль в месте укола, недомогание, головная боль, субфебрильная температура. Эти реакции проходят в течение 2-3 дней. Можно использовать ибупрофен или парацетамол в возрастных дозировках, — подчеркнула она.

В Украине рекомендуют вакцинироваться препараты от гриппа и коронавируса с интервалом в 14 дней. А вот CDC пишет, что можно прививаться от гриппа и Covid-19 в один день.

Австралийский комитет вакцинации обновил эту информацию: в их рекомендациях перерыв семь дней. Врач говорит, что одного единого стандарта еще нет, поэтому информация может меняться. ⠀

Источник: Елена Луцкая