Вакцинуватися від грипу та коронавірусу можна в один день. У Міністерстві охорони здоров’я України скасували інтервал між щепленнями.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Відповідне рішення 27 вересня ухвалили на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

– Зараз цей період становить 14 днів до і 14 днів після. Але під час розгляду цього питання ми прийняли рекомендацію, і вона вже затверджена МОЗ на штабі з контролю інфекцій 1 жовтня, що вакцину проти інших інфекційних хвороб ми можемо вводити в один день з вакциною від Covid-19, або з будь-яким інтервалом, – зазначив Лапій.

Він додав, що насамперед необхідно попередити лікаря, в яку руку людині зробили щеплення, щоб інший укол був в іншу руку.

– Людина може прийти на вакцинацію проти Covid-19, але в іншу кінцівку ми можемо зробити щеплення проти грипу, або з будь-яким інтервалом. Головне зазначити, в яку руку вам ввели вакцину проти Covid-19, – додав Лапій.

Голова НТГЕІ наголосив, що щеплюватися від грипу та коронавірусу безпечно та необхідно. Але краще робити це після періоду ізоляції, щоб не наражати на небезпеку інших людей і персонал медичного закладу, де відбудеться вакцинація.

Джерело: Суспільне