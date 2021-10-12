Вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день. В Министерстве здравоохранения Украины отменили интервал между прививками.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. Соответствующее решение 27 сентября приняли на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ).

— Сейчас этот период составляет 14 дней до и 14 дней после. Но во время рассмотрения этого вопроса мы приняли рекомендацию, и она уже утверждена Минздравом на штабе по контролю инфекций 1 октября, что вакцину против других инфекционных болезней мы можем вводить в один день с вакциной от Covid-19, или с любым интервалом, – отметил Лапий.

Он добавил, что первым делом необходимо предупредить врача, в какую руку человеку сделали прививку, чтобы другой укол был в другую руку.

— Человек может прийти на вакцинацию против Covid-19, но в другую конечность мы можем сделать прививку против гриппа, или с любым интервалом. Главное отметить, в какую руку вам ввели вакцину против Covid-19, – добавил Лапий.

Глава НТГЕИ отметил, что прививаться от гриппа и коронавируса безопасно и необходимо. Но лучше делать это после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал медицинского учреждения, где пройдет вакцинация.

Источник: Суспільне