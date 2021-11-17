В Україні хочуть посилити карантинні обмеження. Так, у жовтій зоні епідемічної небезпеки планують запровадити повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 17 листопада. За його словами, нині МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

– У жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів, – зазначив Ляшко.

Зараз у жовтій зоні карантину перебувають дві області – Закарпатська та Кіровоградська. У ній поки що необов’язково мати Covid-сертифікат для відвідування ТРЦ, закладів харчування та масових заходів. Документ про проходження повного курсу вакцинації необхідний у червоній зоні епіднебезпеки.

Також міністр повідомив, що в Україні 40% дорослих українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Київ вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.