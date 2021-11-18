Через складну ситуацію з коронавірусом Бельгія знову посилює карантинні заходи, у країні говорять про початок четвертої хвилі епідемії.

Йдеться про обов’язкове носіння масок у приміщеннях та часткове переведення працівників на дистанційну форму роботи.

Вони мають працювати з дому щонайменше чотири дні на тиждень. Вимога діятиме до середини грудня. Потім – три дні.

Щодо носіння масок, то захисні засоби потрібні під час відвідування кафе, ресторанів. За столами можна перебувати без них. Захід запроваджується для усі громадян старше 10 років.

Нововведення починають діяти з 20 листопада 2021 року.

Не лише у Бельгії, а й в інших країнах Європи фіксується погіршення епідситуації. Про старт четвертої хвилі епідемії коронавірусу повідомили й представники влади Німеччини. Там зафіксували найбільшу кількість нових хворих за добу з початку пандемії – понад 52 тис. Громадян країни закликають активніше вакцинуватися, щоб знизити темпи поширення хвороби.