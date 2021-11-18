Це переконливо довело глобальне спільне дослідження вчених двох університетів – Монаш (Австралія) і Единбурзького (Шотландія). Вони вперше проаналізували понад 30 накопичених за період пандемії наукових спостережень і дійшли висновку: носіння медичних масок знижує ймовірність зараження смертельно небезпечним коронавірусом на 53%.

При цьому дослідники оприлюднили й інші дуже значущі результати. А саме: часте миття рук захищає нас від зараження на 25%, а дотримання соціальної дистанції – на 53%. Тобто дистанція за значимістю виявилася рівноцінною маскам.

Отже, всі санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції, які рекомендувалися на початку пандемії, виявилися реально ефективними.

Додамо, що результати глобального дослідження розтиражували практично всі світові ЗМІ, настільки вони переконливі і авторитетні. Особливо на тлі того, як у багатьох країнах періодично скасовували обов’язкове носіння масок, але незабаром доводилося знову повертатися до маскового режиму через зростання нових випадків Covid-19.

Тепер у суперечці з активними противниками носіння масок в період епідемічної кризи з’явився додатковий і дуже вагомий аргумент.