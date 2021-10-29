Всем детям, начиная с 12 лет, следует в обязательном порядке надевать маску, если они находятся в общественных местах: транспорт, супермаркеты, ТРЦ и прочее. Причем независимо, в какой зоне эпидемической опасности находится регион проживания ребенка: в желтой, оранжевой или красной.

Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кроме того, он сообщил, что родители подростков в возрасте 12+ могут при желании их вакцинировать от Covid-19. Для этого необходимо взять соответствующее заключение у семейного врача или педиатра. Если медик будет отказываться, можно сослаться на нормативную базу, которая есть в свободном доступе на сайте Минздрава.

— Есть случаи, когда ребенка с 12 лет можно привить всего одной дозой, но только вакциной Pfizer, — объяснил Игорь Кузин.

По его словам, в подавляющем большинстве детям 12+ рекомендован полный курс вакцинации. Особенно, если они собираются выезжать на территорию другой страны. К примеру, для участия в спортивных соревнованиях.

Главный санитарный врач также напомнил, что сидеть в масках на уроках не нужно. Но выходя за порог школы, ее следует надеть.