Неуверенность в вакцинации — одна из основных проблем в сдерживании пандемии Covid-19. Чтобы ее преодолеть, группа ученых-когнитивистов из парижского Института Жана Никода и Лаборатории нейронаук создала чат-бота, который предоставляет пользователям ответы на 51 общий вопрос о вакцинах от коронавируса.

Ученые убеждены, что преимущество чат-ботов состоит в том, что они предлагают быстрые, персонализированные сеансы вопросов и ответов, охватывая большое количество людей.

Предыдущие исследования на эту тему показали, что массовая коммуникация — посредством коротких сообщений, передаваемых по телевидению или радио — не очень эффективное средство убеждения колеблющихся прививаться или нет. Обсуждение наших конкретных проблем с экспертом, которому мы доверяем, может быть более убедительным, но разговаривать лицом к лицу с каждым человеком, сомневающимся в вакцинации, непрактично.

Команда протестировала своего чат-бота на 338 участниках и сравнила их реакции с контрольной группой из 305 человек, которые прочитали только краткий абзац, в котором была представлена ​​информация о Covid-вакцинах.

После нескольких минут взаимодействия с чат-ботом количество участников, положительно относящихся к вакцинации, увеличилось на 37%. А количество заявлений об отказе от вакцинации снизилось на 20%. В контрольной группе эти показатели были незначительны.

Теперь остается узнать, сохраняются ли эффекты взаимодействия с чат-ботами, одинаковы ли они во всех возрастных группах и среди тех, кто наиболее скептичен в отношении к вакцинации.

Тем не менее, это исследование показало, что чат-бот может косвенно охватить очень большую аудиторию: половина экспериментальной группы позже пыталась убедить других пройти вакцинацию, причем три четверти из них заявили, что для этого использовали информацию, предоставленную чат-ботом.

Эти результаты показывают, что чат-бот, который регулярно обновляется, чтобы отражать последние достижения науки о вакцинах, мог бы стать эффективным инструментом, помогающим уменьшить сомнения в отношении Covid-вакцины.