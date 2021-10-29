Невпевненість у вакцинації – одна з основних проблем у стримуванні пандемії Covid-19. Щоб подолати це, група вчених-когнітивістів з паризького Інституту Жана Нікода та Лабораторії нейронаук створила чат-бота, який надає користувачам відповіді на 51 загальне питання про вакцини від коронавірусу.

Вчені переконані, що перевага чат-ботів полягає в тому, що вони пропонують швидкі, персоналізовані сеанси запитань і відповідей, охоплюючи велику кількість людей.

Попередні дослідження на цю тему показали, що масова комунікація – за допомогою коротких повідомлень, що передаються по телебаченню або радіо – не дуже ефективний засіб переконання тих, хто вагається щеплюватися чи ні. Обговорення наших конкретних проблем з експертом, якому ми довіряємо, може бути більш переконливим, але розмовляти лицем до лиця з кожною людиною, що сумнівається в вакцинації, непрактично.

Команда протестувала свого чат-бота на 338 учасниках і порівняла їх реакції з контрольною групою з 305 осіб, які прочитали тільки короткий абзац, в якому була представлена інформація щодо Сovid-вакцини.

Після декількох хвилин взаємодії з чат-ботом кількість учасників, позитивно ставляться до вакцинації, збільшилася на 37%. А кількість заяв про відмову від вакцинації знизилася на 20%. У контрольній групі ці показники були незначні.

Тепер залишається дізнатися, чи зберігаються ефекти взаємодії з чат-ботами, чи однакові вони у всіх вікових групах і серед тих, хто найбільш скептичний у ставленні до вакцинації.

Тим не менш, це дослідження показало, що чат-бот може побічно охопити дуже велику аудиторію: половина експериментальної групи пізніше намагалася переконати інших пройти вакцинацію, причому три чверті з них заявили, що для цього використовували інформацію, надану чат-ботом.

Ці результати показують, що чат-бот, який регулярно оновлюється, щоб відобразити останні досягнення науки про вакцини, міг би стати ефективним інструментом, що допомагає зменшити сумніви щодо Сovid-вакцини.