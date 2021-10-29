Дослідження вчених-інфекціоністів Імперського коледжу Лондона показують, що Дельта-варіант настільки агресивний, що в змозі пробити навіть вакцинальний імунітет. Причому переважна більшість таких випадків передачі Covid-19 відбувається саме в домашніх умовах, де проживають нещеплені домочадці.

– Вакцини мають вирішальне значення для боротьби з пандемією, оскільки дуже ефективні в запобіганні серйозних захворювань і смерті від Covid-19, – говорить професор Аджіт Лалвані.

Однак, за його словами, часом навіть вакцинації недостатньо для запобігання зараження людей і поширення інфекції в домашніх умовах. Саме тому вкрай важливо для невакцинованих родичів все ж зробити щеплення від коронавірусу, щоб захистити себе і своїх близьких від зараження і його важких наслідків.

Це особливо актуально, оскільки все більше людей будуть проводити час в безпосередній близькості в зимові місяці.

– Ми виявили, що сприйнятливість до інфекції збільшувалася вже через кілька місяців після введення другої дози вакцини, тому ті, хто має можливість зробити щеплення від Covid-19, повинні зробити це якомога швидше, – закликає вчений.

У новому дослідженні брали участь 621 учасник у період з вересня 2020 року до вересня 2021 року. Всі мали легку форму Covid-19. Добровольці щодня проходили ПЛР-тести для виявлення інфекції, незалежно від того, чи були у них симптоми чи ні.

Це одне з небагатьох досліджень, проведених на сьогоднішній день з використанням таких докладних даних з реальних домогосподарств, що пропонують ключові ідеї про те, як вакциновані люди можуть все ж заразитися Дельта-варіантом від невакцинованих і передати його іншим.

Учасники були визначені як невакциновані, частково щеплені, якщо вони отримали одну дозу більш ніж за сім днів до включення, і повністю вакциновані, якщо вони отримали дві дози.

Серед вакцинованих осіб, інфікованих Дельта-варіантом, середня тривалість з моменту вакцинації становила 101 день порівняно з 64 днями для неінфікованих контактів. Це говорить про те, що ризик зараження збільшився протягом трьох місяців після отримання другої дози вакцини, ймовірно, через ослаблення захисного імунітету.

Читайте також: Лише дві області Україні відповідають жовтій зоні карантину

Результати переконливо показали високу ймовірність зараження смертельно небезпечною інфекцією навіть вакцинованих людей, якщо вони контактували з нещепленим інфікованими Covid-19. І найчастіше це відбувається в домашніх умовах.

Постійні заходи громадської охорони здоров’я щодо обмеження передачі інфекції, такі як носіння масок, соціальне дистанціювання і тестування, залишаються вкрай важливими навіть для повністю вакцинованих осіб, впевнені дослідники.