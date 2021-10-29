Дослідження вчених-інфекціоністів Імперського коледжу Лондона показують, що Дельта-варіант настільки агресивний, що в змозі пробити навіть вакцинальний імунітет. Причому переважна більшість таких випадків передачі Covid-19 відбувається саме в домашніх умовах, де проживають нещеплені домочадці.
– Вакцини мають вирішальне значення для боротьби з пандемією, оскільки дуже ефективні в запобіганні серйозних захворювань і смерті від Covid-19, – говорить професор Аджіт Лалвані.
Однак, за його словами, часом навіть вакцинації недостатньо для запобігання зараження людей і поширення інфекції в домашніх умовах. Саме тому вкрай важливо для невакцинованих родичів все ж зробити щеплення від коронавірусу, щоб захистити себе і своїх близьких від зараження і його важких наслідків.
Це особливо актуально, оскільки все більше людей будуть проводити час в безпосередній близькості в зимові місяці.
– Ми виявили, що сприйнятливість до інфекції збільшувалася вже через кілька місяців після введення другої дози вакцини, тому ті, хто має можливість зробити щеплення від Covid-19, повинні зробити це якомога швидше, – закликає вчений.
У новому дослідженні брали участь 621 учасник у період з вересня 2020 року до вересня 2021 року. Всі мали легку форму Covid-19. Добровольці щодня проходили ПЛР-тести для виявлення інфекції, незалежно від того, чи були у них симптоми чи ні.
Це одне з небагатьох досліджень, проведених на сьогоднішній день з використанням таких докладних даних з реальних домогосподарств, що пропонують ключові ідеї про те, як вакциновані люди можуть все ж заразитися Дельта-варіантом від невакцинованих і передати його іншим.
Учасники були визначені як невакциновані, частково щеплені, якщо вони отримали одну дозу більш ніж за сім днів до включення, і повністю вакциновані, якщо вони отримали дві дози.
Серед вакцинованих осіб, інфікованих Дельта-варіантом, середня тривалість з моменту вакцинації становила 101 день порівняно з 64 днями для неінфікованих контактів. Це говорить про те, що ризик зараження збільшився протягом трьох місяців після отримання другої дози вакцини, ймовірно, через ослаблення захисного імунітету.
Результати переконливо показали високу ймовірність зараження смертельно небезпечною інфекцією навіть вакцинованих людей, якщо вони контактували з нещепленим інфікованими Covid-19. І найчастіше це відбувається в домашніх умовах.
Постійні заходи громадської охорони здоров’я щодо обмеження передачі інфекції, такі як носіння масок, соціальне дистанціювання і тестування, залишаються вкрай важливими навіть для повністю вакцинованих осіб, впевнені дослідники.