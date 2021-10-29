В Україні станом на 29 жовтня у жовтій зоні епідемічної небезпеки залишаються тільки дві області. Решта регіонів увійшла до помаранчевої та червоної зон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у жовтому рівні залишилися Закарпатська та Кіровоградська області. У них найменший рівень захворюваності серед усіх регіонів – 242 та 179 на 100 тис. населення.

Водночас до помаранчевої зони перейшли: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська, Вінницька області та м.Київ.

До червоної зони вже увійшли вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська області.

Рівень госпіталізації Covid-хворих не перевищений лише у Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській областях. Найгірша ситуація у Херсонській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

Загалом в Україні рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 становить понад 91 на 100 тис. населення. Норма цього показника – менш ніж 60 на 100 тис.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях. У Києві цей показник становить 68,0%, за норми – менш як 65%.

З 1 листопада у столиці запровадять червону зону карантину. У місті введуть низку обмежень, які діють у червоній зоні карантину. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.