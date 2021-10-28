З 1 листопада місто Київ перейде до червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Відповідне рішення ухвалили 28 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 год. 00 хв. 1 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва, – зазначив Немчінов.

У місті запровадять ряд обмежень, які діють у червоній зоні карантину. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Детальніше про правила та заборони червоної зони ви можете прочитати у нашому матеріалі.

За словами міського голови Києві Віталія Кличка, на запровадження червоної зони у місті були вимушені піти, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується. Крім того, збільшується кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

Детальніше про те, які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні вже вісім регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Це Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

З 30 жовтня червону зону також запровадять на території семи областей: Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Джерело: Олег Немчінов