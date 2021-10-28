С 1 ноября город Киев перейдет к красному уровню эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение приняли 28 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 час. 00 мин. 1 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева, — отметил Немчинов.

В городе введут ряд ограничений, которые действуют в красной зоне карантина. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

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