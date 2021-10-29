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Черговий Covid-рекорд! В Україні за добу виявили 26 870 випадків хвороби

29 Жовтня 2021, 08:16 Людмила Грубнік
медики
Джерело: Depositphotos

На 29 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 878 674 випадки коронавірусу. За добу – 26 870 нових хворих, це найбільше за увесь час пандемії.

Серед них – 1 824 дитини та 491 медпрацівник.

За час поширення вірусу хвороба забрала життя 66 852 осіб, протягом дня – 648.

Водночас одужали загалом 2 421 495 українців, за добу – 9 784.

У країні за увесь час провели 14 306 108 ПЛР-тестувань.

Щодо регіонів, то за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 588 випадків;
  • Волинська область – 601 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2164 випадки;
  • Донецька область – 1 149 випадків;
  • Житомирська область – 1 266 випадків;
  • Закарпатська область – 338 випадків;
  • Запорізька область – 1 298 випадків;
  • Івано-Франківська область – 781 випадок;
  • Київська область – 988 випадків;
  • Кіровоградська область – 193 випадки;
  • Луганська область – 522 випадки;
  • Львівська область – 1 702 випадки;
  • Миколаївська область – 696 випадків;
  • Одеська область – 2 156 випадків;
  • Полтавська область – 1 073 випадки;
  • Рівненська область – 1 199 випадків;
  • Сумська область – 1 235 випадків;
  • Тернопільська область – 711 випадків;
  • Харківська область – 1 497 випадків;
  • Херсонська область – 1 227 випадків;
  • Хмельницька область – 1 282 випадки;
  • Черкаська область – 793 випадки;
  • Чернівецька область – 682 випадки;
  • Чернігівська область – 1 113 випадків.
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Із початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 9 790 280 людей, одну дозу – 9 790 278, дві – 7 292 521.

За добу 289 241 людину вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 28 жовтня 2021 року загалом виявили 2 851 804 випадки хвороби. У країні триває зростання кількості нових хворих, за добу їх було 26 071.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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