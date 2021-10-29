На 29 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 878 674 випадки коронавірусу. За добу – 26 870 нових хворих, це найбільше за увесь час пандемії.
Серед них – 1 824 дитини та 491 медпрацівник.
За час поширення вірусу хвороба забрала життя 66 852 осіб, протягом дня – 648.
Водночас одужали загалом 2 421 495 українців, за добу – 9 784.
У країні за увесь час провели 14 306 108 ПЛР-тестувань.
Щодо регіонів, то за добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 588 випадків;
- Волинська область – 601 випадок;
- Дніпропетровська область – 2164 випадки;
- Донецька область – 1 149 випадків;
- Житомирська область – 1 266 випадків;
- Закарпатська область – 338 випадків;
- Запорізька область – 1 298 випадків;
- Івано-Франківська область – 781 випадок;
- Київська область – 988 випадків;
- Кіровоградська область – 193 випадки;
- Луганська область – 522 випадки;
- Львівська область – 1 702 випадки;
- Миколаївська область – 696 випадків;
- Одеська область – 2 156 випадків;
- Полтавська область – 1 073 випадки;
- Рівненська область – 1 199 випадків;
- Сумська область – 1 235 випадків;
- Тернопільська область – 711 випадків;
- Харківська область – 1 497 випадків;
- Херсонська область – 1 227 випадків;
- Хмельницька область – 1 282 випадки;
- Черкаська область – 793 випадки;
- Чернівецька область – 682 випадки;
- Чернігівська область – 1 113 випадків.
Із початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 9 790 280 людей, одну дозу – 9 790 278, дві – 7 292 521.
За добу 289 241 людину вакциновано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 28 жовтня 2021 року загалом виявили 2 851 804 випадки хвороби. У країні триває зростання кількості нових хворих, за добу їх було 26 071.