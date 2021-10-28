Через складну ситуацію з коронавірусом українцям доводиться їхати до інших регіонів для лікування у лікарні та шукати необхідні препарати за кордоном.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко поділився історією одного зі своїх пацієнтів.

– Все до дідька, аби вижити… Ці слова Михайла показують справжню сутність людської дійсності. Швидкі збори. Він разом із дружиною приїхав із Донецької області до Мечникова, – написав Сергій Риженко.

Чоловік усе життя займався спортом. Однак захворів на коронавірус, водночас хвороба проходить у важкій формі.

– Михайло з величезною задишкою та слабкістю увійшов до приймального відділення лікарні. Коронавірус. Пневмонія, багато ускладнень. Стан здоров’я погіршився. Сьогодні – у реанімації. Без кисню не може, – додав лікар.

Пацієнт не вакцинований. Йому вдалося дістати препарати, які використовують для лікування хвороби у Європі, з цим допомогли друзі.

У тій самій лікарні, проте у відділенні терапії, перебуває його дружина Інна. Вона регулярно відвідує чоловіка у реанімації.

Подружня пара налаштована перемогти вірус, адже вдома на них чекають рідні.

Проте не у всіх історіях українців є надія на щасливий фінал.

Хоча кількість одужань в Україні у рази перевищує смертність, у країні продовжує вмирати величезна кількість людей. За вчора коронавірус забрав життя 576 громадян, за 26 жовтня – 692, за 25 число – 734.

Джерело: Сергій Риженко