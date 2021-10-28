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Знову рекорд! В Україні виявили найбільше нових випадків Covid-19 з початку пандемії

28 Жовтня 2021, 08:15 Людмила Грубнік
красная зона
Джерело: Depositphotos

На 28 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 851 804 випадки коронавірусу. У країні триває зростання кількості нових хворих, за добу їх – 26 071.

Серед них – 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

За час пандемії в Україні від вірусу померли 66 204 громадянина, за добу – 576.

Водночас одужати вдалося загалом 2 411 711 людям, протягом дня – 10 006 особам.

Протягом дня в Україні провели 14 232 081 ПЛР-тестування.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 113) та Житомирській (1 668) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область – 587 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2 113 випадків;
  • Донецька область – 1 180 випадків;
  • Житомирська область – 1 668 випадків;
  • Закарпатська область – 401 випадок;
  • Запорізька область – 1 449 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1 258 випадків;
  • Київська область – 906 випадків;
  • Кіровоградська область – 184 випадки;
  • Луганська область – 656 випадків;
  • Львівська область – 1 506 випадків;
  • Миколаївська область – 593 випадки;
  • Одеська область – 2 296 випадків;
  • Полтавська область – 1022 випадки;
  • Рівненська область – 937 випадків;
  • Сумська область – 825 випадків;
  • Тернопільська область – 748 випадків;
  • Харківська область – 1 517 випадків;
  • Херсонська область – 1 093 випадки;
  • Хмельницька область – 1 117 випадків;
  • Черкаська область – 706 випадків;
  • Чернівецька область – 696 випадків;
  • Чернігівська область – 702 випадки.

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З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 9 576 177 людей, одну дозу – 9 576 175, дві – 7 217 383.

За добу 291 985 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 27 жовтня 2021 року, у країні загалом підтвердили 2 825 733 випадки хвороби, за добу було 22 574 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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