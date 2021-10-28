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Рост продолжается: в Украине в сутки подтвердили 26 071 случай Covid-19

28 октября 2021, 08:15 Людмила Грубнік
красная зона
Источник: Depositphotos

На 28 октября 2021 года в Украине выявили 2 851 804 случая коронавируса. В стране продолжается рост числа новых больных, за сутки их – 26 071.

Среди них – 1 830 детей и 477 медработников.

За время пандемии в Украине от вируса умерли 66 204 гражданина, за сутки — 576.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 411 711 людям, в течение дня — 10 006 украинцам.

В течение дня в Украине провели 14 232 081 ПЦР-тестирование.

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 9 576 177 человек, одну дозу – 9 576 175, две – 7 217 383.

За сутки 291 985 человек были вакцинированы против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 27 октября 2021 года, в стране в целом подтвердили 2 825 733 случая болезни, за сутки было 22 574 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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