На 27 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 825 733 случая коронавируса. В стране не улучшается эпидситуация, за сутки – 22 574 новых больных.
Среди них – 1 532 ребенка и 399 медработников.
Всего от вируса умерли 65 628 граждан, в течение суток — 692 украинца.
В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 401 705 людям, за день — 11 593.
За все время в стране провели 14 154 508 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641) и Одесской (1 477) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 579 случаев;
- Волынская область – 654 случая;
- Днепропетровская область – 1 874 случая;
- Донецкая область – 1 053 случая;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 218 случаев;
- Запорожская область – 1 296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 343 случая;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 104 случая;
- Луганская область – 674 случая;
- Львовская область – 1 426 случаев;
- Николаевская область – 606 случаев;
- Одесская область – 1 477 случаев;
- Полтавская область – 895 случаев;
- Ровенская область – 879 случаев;
- Сумская область – 1 270 случаев;
- Тернопольская область – 660 случаев;
- Харьковская область – 1 641 случай;
- Херсонская область – 1 120 случаев;
- Хмельницкая область – 1 019 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 580 случаев;
- Черниговская область – 321 случай.
С начала вакцинальной кампании в Украине привили 9 363 493 гражданина, одну дозу получил 9 363 491 человек, две — 7 138 082.
За сутки 26 октября вакцинировали 291 293 человек.
Согласно статистике коронавируса в Украине за 26 октября, в стране выявили 2 803 159 случаев болезни, за сутки было 19 120 новых больных.