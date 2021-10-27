На 27 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 825 733 случая коронавируса. В стране не улучшается эпидситуация, за сутки – 22 574 новых больных.

Среди них – 1 532 ребенка и 399 медработников.

Всего от вируса умерли 65 628 граждан, в течение суток — 692 украинца.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 401 705 людям, за день — 11 593.

За все время в стране провели 14 154 508 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641) и Одесской (1 477) областях.

Статистика:

Винницкая область – 579 случаев;

Волынская область – 654 случая;

Днепропетровская область – 1 874 случая;

Донецкая область – 1 053 случая;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 218 случаев;

Запорожская область – 1 296 случаев;

Ивано-Франковская область – 343 случая;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 104 случая;

Луганская область – 674 случая;

Львовская область – 1 426 случаев;

Николаевская область – 606 случаев;

Одесская область – 1 477 случаев;

Полтавская область – 895 случаев;

Ровенская область – 879 случаев;

Сумская область – 1 270 случаев;

Тернопольская область – 660 случаев;

Харьковская область – 1 641 случай;

Херсонская область – 1 120 случаев;

Хмельницкая область – 1 019 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 580 случаев;

Черниговская область – 321 случай.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 9 363 493 гражданина, одну дозу получил 9 363 491 человек, две — 7 138 082.

За сутки 26 октября вакцинировали 291 293 человек.

Согласно статистике коронавируса в Украине за 26 октября, в стране выявили 2 803 159 случаев болезни, за сутки было 19 120 новых больных.