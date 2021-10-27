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Эпидситуация не улучшается: за сутки в Украине 22 574 случая Covid-19

27 октября 2021, 08:12 Людмила Грубнік
головний біль
Источник: Depositphotos

На 27 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 825 733 случая коронавируса. В стране не улучшается эпидситуация, за сутки – 22 574 новых больных.

Среди них – 1 532 ребенка и 399 медработников.

Всего от вируса умерли 65 628 граждан, в течение суток — 692 украинца.

В то же время выздороветь удалось за время пандемии 2 401 705 людям, за день — 11 593.

За все время в стране провели 14 154 508 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641) и Одесской (1 477) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 579 случаев;
  • Волынская область – 654 случая;
  • Днепропетровская область – 1 874 случая;
  • Донецкая область – 1 053 случая;
  • Житомирская область – 711 случаев;
  • Закарпатская область – 218 случаев;
  • Запорожская область – 1 296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 343 случая;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 104 случая;
  • Луганская область – 674 случая;
  • Львовская область – 1 426 случаев;
  • Николаевская область – 606 случаев;
  • Одесская область – 1 477 случаев;
  • Полтавская область – 895 случаев;
  • Ровенская область – 879 случаев;
  • Сумская область – 1 270 случаев;
  • Тернопольская область – 660 случаев;
  • Харьковская область – 1 641 случай;
  • Херсонская область – 1 120 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 019 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 580 случаев;
  • Черниговская область – 321 случай.
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С начала вакцинальной кампании в Украине привили 9 363 493 гражданина, одну дозу получил 9 363 491 человек, две — 7 138 082.

За сутки 26 октября вакцинировали 291 293 человек.

Согласно статистике коронавируса в Украине за 26 октября, в стране выявили 2 803 159 случаев болезни, за сутки было 19 120 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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