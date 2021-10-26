Как уберечь детей от коронавируса — рекомендации Минздрава

В Украине начали диагностировать больше случаев заболевания коронавирусом среди детей. По данным Минздрава, за время пандемии болезнь выявили у более 152 тыс. граждан, вирус унес жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

В то же время, лиц моложе 18 лет пока нельзя защитить с помощью вакцины, поэтому им важно тщательно соблюдать карантинные ограничения. В Минздраве призвали родителей объяснить детям базовые правила личной гигиены.

Базовые правила:

Правильное мытье рук

Детям нужно рассказать, что руки нужно мыть тщательно, с мылом, не менее 20 секунд. Чтобы им было легче ориентироваться, можно выучить с ними стишок или песню для мытья рук.

Культура кашля и чихания

Важно объяснить детям, что во время кашля и чихания нужно прикрывать рот локтем или салфеткой. Лучше это делать салфеткой. После этого ее нужно выбросить, а руки тщательно помыть.

Ношение маски

Малышам необходимо объяснить, что защитную маску нужно носить не только в школе, но и в других общественных местах.

В то же время ее нужно менять каждые два часа.

Соблюдение социальной дистанции

Во время пребывания в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию ​​с другими людьми. Ребенок должен помнить об этом.

В случае фиксирования симптомов заболевания важно, чтобы ребенок находился дома. Нельзя отправлять его в школу и позволять контакт с другими людьми.

При подтверждении коронавируса необходимо обеспечить условия самоизоляции, особенно сделать невозможным контакт с другими детьми.

В Украине дети продолжают массово болеть коронавирусом, за сутки было 1 414 новых больных.