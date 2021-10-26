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Сoветы Комаровского: как уберечь детей от заражения Covid-19

26 октября 2021, 14:02 Лариса Божко
коронавирус дети
Источник: Depositphotos

Штамм коронавируса Дельта, который выявляется в 95% случаев заражения, опасен для детей.  Доктор Евгений Комаровский  дает советы родителям, что делать, чтобы дети не заболели.

Не станьте источником заражения сами. Для этого нужно немного: вакцинироваться родителям, вакцинировать старших детей в семье. В Украине получить прививку от Covid-19 можно с 16 лет и детям с серьезными патологиями — с 12.

Вакцинироваться должны учителя, воспитатели детских садов, тренеры — все, кто контактирует с детьми.

Учить детей, собственным примером прежде всего, соблюдать все карантинные требования: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию.

Пусть дети встречаются со своими друзьями на открытом воздухе, в крайнем случае, в помещениях с хорошим воздухообменом. Даже со сквозняками. Концентрация вируса в воздухе помещения зависит от воздухообмена и количества людей, находящихся в нем.

Проветривайте все помещения дольше и тщательней, чем раньше. Все, что можно делать на свежем воздухе, делайте на свежем воздухе.

Родителям, которые сомневаются, нужно ли вакцинироваться или не поддерживают вакцинацию, советую разумно подойти к проблеме: узнавать только честную и объективную информацию, перестать верить в 5 G и прочие мировые заговоры.

Подумайте, раньше, чтобы пятеро детей выжили и стали взрослыми, нужно было родить 10 детей. Пятеро умерли бы от кори, дифтерии и прочих инфекций.  Сейчас же, благодаря вакцинации, выживают все дети. Так почему вакцинация против коронавируса вызывает такое неприятие?

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Какая вам еще нужна мотивация, чтобы уберечь своих детей? Посмотрите репортажи из больниц. Они забиты невакцинированными больными.

Да, заболеваемость растет во всех странах. Даже в тех, где привито почти 100% населения. Но ведь там реанимации полупустые! Вакцины реально работают и спасают от СМЕРТИ.

Запомните, чем быстрее мы вакцинируем  всех взрослых, тем безопаснее будет нашим детям, тем быстрее они вернутся в школы, а не будут сидеть дома и зарабатывать ожирение. Это ли не мотивация?

Источник: Коронавирус инфо

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