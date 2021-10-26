Штамм коронавируса Дельта, который выявляется в 95% случаев заражения, опасен для детей. Доктор Евгений Комаровский дает советы родителям, что делать, чтобы дети не заболели.

Не станьте источником заражения сами. Для этого нужно немного: вакцинироваться родителям, вакцинировать старших детей в семье. В Украине получить прививку от Covid-19 можно с 16 лет и детям с серьезными патологиями — с 12.

Вакцинироваться должны учителя, воспитатели детских садов, тренеры — все, кто контактирует с детьми.

Учить детей, собственным примером прежде всего, соблюдать все карантинные требования: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию.

Пусть дети встречаются со своими друзьями на открытом воздухе, в крайнем случае, в помещениях с хорошим воздухообменом. Даже со сквозняками. Концентрация вируса в воздухе помещения зависит от воздухообмена и количества людей, находящихся в нем.

Проветривайте все помещения дольше и тщательней, чем раньше. Все, что можно делать на свежем воздухе, делайте на свежем воздухе.

Родителям, которые сомневаются, нужно ли вакцинироваться или не поддерживают вакцинацию, советую разумно подойти к проблеме: узнавать только честную и объективную информацию, перестать верить в 5 G и прочие мировые заговоры.

Подумайте, раньше, чтобы пятеро детей выжили и стали взрослыми, нужно было родить 10 детей. Пятеро умерли бы от кори, дифтерии и прочих инфекций. Сейчас же, благодаря вакцинации, выживают все дети. Так почему вакцинация против коронавируса вызывает такое неприятие?

Какая вам еще нужна мотивация, чтобы уберечь своих детей? Посмотрите репортажи из больниц. Они забиты невакцинированными больными.

Да, заболеваемость растет во всех странах. Даже в тех, где привито почти 100% населения. Но ведь там реанимации полупустые! Вакцины реально работают и спасают от СМЕРТИ.

Запомните, чем быстрее мы вакцинируем всех взрослых, тем безопаснее будет нашим детям, тем быстрее они вернутся в школы, а не будут сидеть дома и зарабатывать ожирение. Это ли не мотивация?

Источник: Коронавирус инфо