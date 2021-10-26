Штам коронавірусу Дельта, який виявляється в 95% випадків зараження, небезпечний для дітей. Доктор Євген Комаровський дає поради батькам, що робити, щоб діти не захворіли.

Не станьте джерелом зараження самі. Для цього потрібно небагато: вакцинуватися батькам, вакцинувати старших дітей в сім’ї. В Україні отримати щеплення від Covid – 19 можна з 16 років і дітям з серйозними патологіями – з 12.

Вакцинуватися повинні вчителі, вихователі дитячих садків, тренери – всі, хто контактує з дітьми.

Вчити дітей, власним прикладом насамперед, дотримуватися всіх карантинних вимог: носити маски, мити руки, дотримуватися дистанції.

Нехай діти зустрічаються зі своїми друзями на відкритому повітрі, на крайній випадок, в приміщеннях з хорошим повітрообміном. Навіть з протягами. Концентрація вірусу в повітрі приміщення залежить від повітрообміну і кількості людей, що знаходяться в ньому.

Провітрюйте всі приміщення довше і ретельніше, ніж раніше. Все, що можна робити на свіжому повітрі, робіть на свіжому повітрі.

Батькам, які сумніваються, чи потрібно вакцинуватися або не підтримують вакцинацію, раджу розумно підійти до проблеми: шукати тільки чесну і об’єктивну інформацію, перестати вірити в 5 G і інші світові змови.

Подумайте, раніше, щоб п’ятеро дітей вижили і стали дорослими, потрібно було народити 10 дітей. П’ятеро померли б від кору, дифтерії та інших інфекцій. Зараз же, завдяки вакцинації, виживають всі діти. Так чому вакцинація проти коронавірусу викликає таке неприйняття?

Яка вам ще потрібна мотивація, щоб уберегти своїх дітей? Подивіться репортажі з лікарень. Вони забиті невакцинованими хворими.

Так, захворюваність зростає у всіх країнах. Навіть у тих, де щеплено майже 100% населення. Але ж там реанімації напівпорожні! Вакцини реально працюють і рятують від СМЕРТІ.

Запам’ятайте, чим швидше ми вакцинуємо всіх дорослих, тим безпечніше буде нашим дітям, тим швидше вони повернуться в школи, а не будуть сидіти вдома і заробляти ожиріння. Чи це не мотивація?

Джерело: Коронавірус інфо