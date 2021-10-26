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Поради Комаровського: як уберегти дітей від зараження Covid-19

26 Жовтня 2021, 14:02 Лариса Божко
коронавирус дети
Джерело: Depositphotos

Штам коронавірусу Дельта, який виявляється в 95% випадків зараження, небезпечний для дітей. Доктор Євген Комаровський дає поради батькам, що робити, щоб діти не захворіли.

Не станьте джерелом зараження самі. Для цього потрібно небагато: вакцинуватися батькам, вакцинувати старших дітей в сім’ї. В Україні отримати щеплення від Covid – 19 можна з 16 років і дітям з серйозними патологіями – з 12.

Вакцинуватися повинні вчителі, вихователі дитячих садків, тренери – всі, хто контактує з дітьми.

Вчити дітей, власним прикладом  насамперед, дотримуватися всіх карантинних вимог: носити маски, мити руки, дотримуватися дистанції.

Нехай діти зустрічаються зі своїми друзями на відкритому повітрі, на крайній випадок, в приміщеннях з хорошим повітрообміном. Навіть з протягами. Концентрація вірусу в повітрі приміщення залежить від повітрообміну і кількості людей, що знаходяться в ньому.

Провітрюйте всі приміщення довше і ретельніше, ніж раніше. Все, що можна робити на свіжому повітрі, робіть на свіжому повітрі.

Батькам, які сумніваються, чи потрібно вакцинуватися або не підтримують вакцинацію, раджу розумно підійти до проблеми: шукати тільки чесну і об’єктивну інформацію, перестати вірити в 5 G і інші світові змови.

Подумайте, раніше, щоб п’ятеро дітей вижили і стали дорослими, потрібно було народити 10 дітей. П’ятеро померли б від кору, дифтерії та інших інфекцій. Зараз же, завдяки вакцинації, виживають всі діти. Так чому вакцинація проти коронавірусу викликає таке неприйняття?

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Яка вам ще потрібна мотивація, щоб уберегти своїх дітей? Подивіться репортажі з лікарень. Вони забиті невакцинованими хворими.

Так, захворюваність зростає у всіх країнах. Навіть у тих, де щеплено майже 100% населення. Але ж там реанімації напівпорожні! Вакцини реально працюють і рятують від СМЕРТІ.

Запам’ятайте, чим швидше ми вакцинуємо всіх дорослих, тим безпечніше буде нашим дітям, тим швидше вони повернуться в школи, а не будуть сидіти вдома і заробляти ожиріння. Чи це не мотивація?

Джерело:  Коронавірус інфо

Теги
Коронавирус Covid-19
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