За підсумками пілотного проекту з вироблення колективного імунітету, запущеного в квітні 2021 року МОЗ в курортному Моршині, в місті на сьогоднішній день одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції отримали 75% дорослого населення, повністю щеплені – 74%. В результаті тут не зафіксовано жодного випадку госпіталізації хворих на Covid-19.

Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

– Станом на сьогодні діагноз Covid-19 підтверджений всього у 22 осіб, з них вісім вакциновані, але жодного не довелося класти в лікарню, – розповів мер.

Він також зазначив, що до появи в місті особливо заразного варіанту коронавірусу Дельта, ситуація із захворюваністю була благополучною. Але навіть з приходом Дельти городяни переносять інфекцію в легкій і середній формі. В основному, лікуються вдома, перебуваючи на самоізоляції. Хоча влада розраховувала, що взагалі ніхто не захворіє.

При цьому Руслан Ільницький зауважив, що Моршин знав і сумні часи. Коли в березні 2021 року місто накрила хвиля Covid-19, тут фіксували і важкі ускладнення, і летальні випадки.

– Ще одна гарна новина пілотного проекту з масової вакцинації полягає в тому, що все літо і зараз у нас є відпочиваючі, санаторії працюють на повну потужність, – підкреслив міський голова.

За його словами, згідно з карантинними вимогами, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%.