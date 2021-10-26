У МОЗ пояснили, чому не внесли медиків до категорії громадян, які мають обов’язково зробити щеплення від коронавірусу.

Причину озвучив очільник відомства Віктор Ляшко.

– Будь-який документ ухвалюється з урахуванням ризиків. Ризик недопуску медичного працівника на місце роботи превалює над ризиком потенційного інфікування, – зазначив Віктор Ляшко.

Він навів приклад, до чого може призвести таке рішення.

– Якщо у невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватись, то у цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги, – пояснив він.

Проте це не означає, що медиків омине обов’язкова вакцинація від коронавірусу.

Наразі МОЗ планує додатково вивчити це питання, категорії працівників сфери, які відмовляються робити щеплення, а тоді ухвалюватиме рішення.

Водночас варто пам’ятати, що саме медичні працівники перебувають на передовій боротьби з вірусом. Тому їм вкрай важливо захистити своє здоров’я та життя.