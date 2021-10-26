По итогам пилотного проекта по выработке коллективного иммунитета, запущенного в апреле 2021 года Минздравом в курортном Моршине, в городе на сегодняшний день одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 75% взрослого населения, полностью привиты – 74%. В результате здесь не зафиксировано ни одного случая госпитализации заболевших Covid-19.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий.

— По состоянию на сегодня диагноз Covid-19 подтвержден всего у 22 человек, из них восемь вакцинированы, но ни одного не пришлось класть в больницу, — рассказал мэр.

Он также отметил, что до появления в городе особо заразного варианта коронавируса Дельта, ситуация с заболеваемостью была благополучной. Но даже с приходом Дельты горожане переносят инфекцию в легкой и средней форме. В основном, лечатся дома, находясь на самоизоляции. Хотя власти рассчитывали, что вообще никто не заболеет.

При этом Руслан Ильницкий заметил, что Моршин знал и печальные времена. Когда в марте 2021 года город накрыла волна Covid-19, здесь фиксировали и тяжелые осложнения, и летальные исходы.

— Еще одна хорошая новость пилотного проекта по массовой вакцинации заключается в том, что все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность, — подчеркнул городской голова.

По его словам, согласно карантинным требованиям, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%.