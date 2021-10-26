Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
На пульсі

Як вберегти дітей від коронавірусу – рекомендації МОЗ

26 Жовтня 2021, 16:34 Людмила Грубнік
сезон дождей
Джерело: Depositphotos

В Україні почали діагностувати більше випадків захворювання на коронавірус серед дітей. За даними МОЗ, за час пандемії хворобу виявили у понад 152 тис. громадян, вірус забрав життя 42 неповнолітніх українців.

Водночас осіб молодше 18 років поки що не можна захистити за допомогою вакцини, тому їм важливо ретельно дотримуватися карантинних обмежень. У МОЗ закликали батьків пояснити дітям базові правила особистої гігієни.

Базові правила:

  • Правильне миття рук

Дітям треба розповісти, що руки треба мити ретельно, з милом, не менше 20 секунд. Щоб їм було легше орієнтуватися, можна вивчити з ними віршик чи пісню для миття рук.

  • Культура кашлю та чхання

Важливо пояснити дітям, що під час кашлю та чхання треба прикривати рот ліктем чи серветкою. Краще це робити серветкою. Після цього її треба викинути, а руки ретельно вимити.

  • Носіння маски

Малюкам потрібно пояснити, що захисну маску треба носити не лише у школі, а й в інших громадських місцях.

Водночас її треба змінювати кожні дві години.

Читайте також:
коронавирус детиПоради Комаровського: як уберегти дітей від зараження Covid-19
  • Дотримання соціальної дистанції

Пі час перебування у громадських місцях необхідно дотримуватися соціальної дистанції з іншими людьми. Дитина має пам’ятати про це.

У разі фіксування симптомів захворювання важливо, щоб дитина перебувала вдома. Не можна відправляти її до школи та дозволяти контактувати з іншими людьми.

Під час підтвердження коронавірусу треба забезпечити умови самоізоляції, особливо унеможливити контакт з іншими дітьми.

В Україні діти продовжують масово хворіти на коронавірус, за добу було 1 414 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Поради , Профілактика , Школярі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка