Як вберегти дітей від коронавірусу – рекомендації МОЗ

В Україні почали діагностувати більше випадків захворювання на коронавірус серед дітей. За даними МОЗ, за час пандемії хворобу виявили у понад 152 тис. громадян, вірус забрав життя 42 неповнолітніх українців.
Водночас осіб молодше 18 років поки що не можна захистити за допомогою вакцини, тому їм важливо ретельно дотримуватися карантинних обмежень. У МОЗ закликали батьків пояснити дітям базові правила особистої гігієни.
Базові правила:
- Правильне миття рук
Дітям треба розповісти, що руки треба мити ретельно, з милом, не менше 20 секунд. Щоб їм було легше орієнтуватися, можна вивчити з ними віршик чи пісню для миття рук.
- Культура кашлю та чхання
Важливо пояснити дітям, що під час кашлю та чхання треба прикривати рот ліктем чи серветкою. Краще це робити серветкою. Після цього її треба викинути, а руки ретельно вимити.
- Носіння маски
Малюкам потрібно пояснити, що захисну маску треба носити не лише у школі, а й в інших громадських місцях.
Водночас її треба змінювати кожні дві години.
- Дотримання соціальної дистанції
Пі час перебування у громадських місцях необхідно дотримуватися соціальної дистанції з іншими людьми. Дитина має пам’ятати про це.
У разі фіксування симптомів захворювання важливо, щоб дитина перебувала вдома. Не можна відправляти її до школи та дозволяти контактувати з іншими людьми.
Під час підтвердження коронавірусу треба забезпечити умови самоізоляції, особливо унеможливити контакт з іншими дітьми.
В Україні діти продовжують масово хворіти на коронавірус, за добу було 1 414 нових хворих.