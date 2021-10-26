Як вберегти дітей від коронавірусу – рекомендації МОЗ

В Україні почали діагностувати більше випадків захворювання на коронавірус серед дітей. За даними МОЗ, за час пандемії хворобу виявили у понад 152 тис. громадян, вірус забрав життя 42 неповнолітніх українців.

Водночас осіб молодше 18 років поки що не можна захистити за допомогою вакцини, тому їм важливо ретельно дотримуватися карантинних обмежень. У МОЗ закликали батьків пояснити дітям базові правила особистої гігієни.

Базові правила:

Правильне миття рук

Дітям треба розповісти, що руки треба мити ретельно, з милом, не менше 20 секунд. Щоб їм було легше орієнтуватися, можна вивчити з ними віршик чи пісню для миття рук.

Культура кашлю та чхання

Важливо пояснити дітям, що під час кашлю та чхання треба прикривати рот ліктем чи серветкою. Краще це робити серветкою. Після цього її треба викинути, а руки ретельно вимити.

Носіння маски

Малюкам потрібно пояснити, що захисну маску треба носити не лише у школі, а й в інших громадських місцях.

Водночас її треба змінювати кожні дві години.

Дотримання соціальної дистанції

Пі час перебування у громадських місцях необхідно дотримуватися соціальної дистанції з іншими людьми. Дитина має пам’ятати про це.

У разі фіксування симптомів захворювання важливо, щоб дитина перебувала вдома. Не можна відправляти її до школи та дозволяти контактувати з іншими людьми.

Під час підтвердження коронавірусу треба забезпечити умови самоізоляції, особливо унеможливити контакт з іншими дітьми.

В Україні діти продовжують масово хворіти на коронавірус, за добу було 1 414 нових хворих.