На 27 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 825 733 випадки коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за добу – 22 574 нових хворих.

Серед них – 1 532 дитини та 399 медпрацівників.

Загалом від вірусу померли 65 628 громадян, протягом доби – 692 українці.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 401 705 людям, за день – 11 593.

За весь час у країні провели 14 154 508 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641) та Одеській (1 477) областях.

Статистика:

Вінницька область – 579 випадків;

Волинська область – 654 випадки;

Дніпропетровська область – 1 874 випадки;

Донецька область – 1 053 випадки;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 218 випадків;

Запорізька область – 1 296 випадків;

Івано-Франківська область – 343 випадки;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 104 випадки;

Луганська область – 674 випадки;

Львівська область – 1 426 випадків;

Миколаївська область – 606 випадків;

Одеська область – 1 477 випадків;

Полтавська область – 895 випадків;

Рівненська область – 879 випадків;

Сумська область – 1 270 випадків;

Тернопільська область – 660 випадків;

Харківська область – 1 641 випадок;

Херсонська область – 1 120 випадків;

Хмельницька область – 1 019 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 580 випадків;

Чернігівська область – 321 випадок.

Із початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 9 363 493 громадянина, одну дозу отримала 9 363 491 людина, дві – 7 138 082.

За добу 26 жовтня вакциновано 291 293 людини.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 26 жовтня, у країні загалом виявили 2 803 159 випадків хвороби, за добу було 19 120 нових хворих.