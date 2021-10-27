На 27 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 825 733 випадки коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за добу – 22 574 нових хворих.
Серед них – 1 532 дитини та 399 медпрацівників.
Загалом від вірусу померли 65 628 громадян, протягом доби – 692 українці.
Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 401 705 людям, за день – 11 593.
За весь час у країні провели 14 154 508 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641) та Одеській (1 477) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 579 випадків;
- Волинська область – 654 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 874 випадки;
- Донецька область – 1 053 випадки;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 218 випадків;
- Запорізька область – 1 296 випадків;
- Івано-Франківська область – 343 випадки;
- Київська область – 880 випадків;
- Кіровоградська область – 104 випадки;
- Луганська область – 674 випадки;
- Львівська область – 1 426 випадків;
- Миколаївська область – 606 випадків;
- Одеська область – 1 477 випадків;
- Полтавська область – 895 випадків;
- Рівненська область – 879 випадків;
- Сумська область – 1 270 випадків;
- Тернопільська область – 660 випадків;
- Харківська область – 1 641 випадок;
- Херсонська область – 1 120 випадків;
- Хмельницька область – 1 019 випадків;
- Черкаська область – 878 випадків;
- Чернівецька область – 580 випадків;
- Чернігівська область – 321 випадок.
Із початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 9 363 493 громадянина, одну дозу отримала 9 363 491 людина, дві – 7 138 082.
За добу 26 жовтня вакциновано 291 293 людини.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 26 жовтня, у країні загалом виявили 2 803 159 випадків хвороби, за добу було 19 120 нових хворих.