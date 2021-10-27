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Епідситуація не поліпшується: за добу в Україні 22 574 випадки Covid-19

27 Жовтня 2021, 08:12 Людмила Грубнік
головний біль
Джерело: Depositphotos

На 27 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 825 733 випадки коронавірусу. У країні не поліпшується епідситуація, за добу – 22 574 нових хворих.

Серед них – 1 532 дитини та 399 медпрацівників.

Загалом від вірусу померли 65 628 громадян, протягом доби – 692 українці.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 401 705 людям, за день – 11 593.

За весь час у країні провели 14 154 508 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641) та Одеській (1 477) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 579 випадків;
  • Волинська область – 654 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 874 випадки;
  • Донецька область – 1 053 випадки;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 218 випадків;
  • Запорізька область – 1 296 випадків;
  • Івано-Франківська область – 343 випадки;
  • Київська область – 880 випадків;
  • Кіровоградська область – 104 випадки;
  • Луганська область – 674 випадки;
  • Львівська область – 1 426 випадків;
  • Миколаївська область – 606 випадків;
  • Одеська область – 1 477 випадків;
  • Полтавська область – 895 випадків;
  • Рівненська область – 879 випадків;
  • Сумська область – 1 270 випадків;
  • Тернопільська область – 660 випадків;
  • Харківська область – 1 641 випадок;
  • Херсонська область – 1 120 випадків;
  • Хмельницька область – 1 019 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 580 випадків;
  • Чернігівська область – 321 випадок.

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Із початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 9 363 493 громадянина, одну дозу отримала 9 363 491 людина, дві – 7 138 082.

За добу 26 жовтня вакциновано 291 293 людини.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 26 жовтня, у країні загалом виявили 2 803 159 випадків хвороби, за добу було 19 120 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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