Вакцинація від коронавірусу дітей 12+ в Україні: що треба знати

В Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, незалежно від того, чи перебувають вони у групі ризику та чи мають додаткові причини для проведення щеплення.

Рекомендації затвердили фахівці Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. МОЗ погодило документ 13 жовтня 2021 року.

Чи треба вакцинувати дітей

Раніше вважалося, що діти легше переносять коронавірус. Однак штам Дельта виявився небезпечнішим. Він почав частіше вражати дітей, що призводить до їхньої госпіталізації та летальних випадків.

Так, в Україні за попередню добу 1 532 дитини захворіли на коронавірус, у Києві – 95 дівчаток від чотирьох днів до 17 років та 84 хлопчики від двох місяців до 17 років. Повідомили у КМДА і про смерть однорічного хлопчика від Covid-19.

Через це питання захисту дітей від вірусу, зокрема за допомогою імунізації, наразі актуальне. Однак ухвалюють рішення винятково батьки.

З якого віку можна робити щеплення

В Україні дозволяють вакцинувати дітей від 12 років.

Якою вакциною щеплять дітей

Наразі лише одна вакцина від коронавірусу використовується для імунізації дітей – речовина Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Як проходить щеплення

Дітям вводять дві дози (0,3мл) з інтервалом між першим та другим уколами 21-28 діб.

Щодо інших уколів, то треба дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням речовини від коронавірусу та вакцини проти інших інфекційних хвороб, виняток –

екстрена вакцинація та імунізація проти грипу.

Де та як можна зробити укол

Заздалегідь батьки мають звернутися до свого сімейного лікаря та педіатра. Лікар має погодити імунізацію, враховуючи наявність протипоказань, та видати направлення.

З документом треба звернутися до пункту щеплення чи лікарні.

Кому не можна робити щеплення

Вакцинація протипоказана, якщо у дитини є алергія на один із компонентів вакцини.

Відтермінувати щеплення треба тим неповнолітнім, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Другий укол треба відкласти у разі фіксування міокардиту або перикардиту після введення першої дози вакцини.

Чи отримають діти сертифікати про вакцинацію

Після щеплення їм мають видати довідку, яка підтверджує це. Проте про електронний аналог у Дії поки що не йдеться.

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Де ще дітей вакцинують від коронавірусу

Вакцинація дітей від коронавірусу – не нове явище для світу. Уколи активно роблять у США, Великій Британії, Ізраїлі.

До речі, у США Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів FDA підтвердило ефективність вакцини для дітей молодшого віку – від п’яти до 11 років.

Чи безпечна вакцина для дітей

Зрозуміло, що дослідження речовини ще триває. Однак ВООЗ уже визначала, що вакцину Pfizer/BioNTech можна використовувати для імунізації дітей цієї вікової категорії.

А FDA вважає, що переваг від вакцинації більше, ніж ризиків.

Які побічні реакції бувають

Під час дослідження використання вакцини Pfizer серед дітей були зафіксовані рідкісні випадки міокардиту – запалення серцевого м’яза.

Джерело: МОЗ, ВООЗ, Pfizer