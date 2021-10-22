Нині українські лікарні перетворилися на своєрідні конвеєри смерті. Через складність перебігу хвороби, спровокованої штамом коронавірусу Дельта, вітчизняним фахівцям часто не вдається врятувати пацієнтів.

Про жахи у стінах лікарень розповів лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні Києва Михайло Сидоренко.

– Шанс вийти з інфекційної реанімації живим нині становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації та ШВЛ – майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки, складені за місяць, – зазначив Михайло Сидоренко.

За його словами, наразі складно, уявити ситуацію, коли пацієнт очікує на госпіталізацію, бо хворі на коронавірус частіше почали помирати та звільняти місця для наступних пацієнтів.

– Місця у реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже неможливо перевантажити. Бо на одного пацієнта, що надходить, завжди знайдеться труп. Пам’ятаю, взимку була ситуація, коли чоловік просидів дві години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, – додав лікар.

Лікар також розповів, що відбувається з хворими у важкому стані. Ця інформація не для людей зі слабкими нервами.

– Коли ви потрапите до палати, на вас натягнуть маску. З часом від низької сатурації у вас поїде дах, і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо, впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки поріжуть синю медичну пелюшку та прив’яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть. Ви захочете до туалету, води, будете видавати якесь незрозуміле мичання з-під маски, але на вас не звертатимуть уваги. Періодично до вас приходитиму я, підійматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але, найімовірніше, я вас теж не зрозумію, – поділився досвідом він.

Дуже часто хворих у такому стані складно врятувати. І це справжнє горе для близьких.

– Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують у чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару каталку і вивезуть у коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, та скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду у коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки ця ситуація вкарбовується у пам’ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко, – описав свої враження Михайло Сидоренко.

Він закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу. Адже саме вакцина рятує від тяжких наслідків хвороби і таких станів.

Джерело: Михайло Сидоренко