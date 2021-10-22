Сейчас украинские больницы превратились в своеобразные конвейеры смерти. Из-за сложности течения болезни, спровоцированной штаммом коронавируса Дельта, отечественным специалистам часто не удается спасти пациентов.

Об ужасах в стенах больниц рассказал врач-интерн-рентгенолог Черкасской областной больницы и Александровской клинической больницы Киева Михаил Сидоренко.

— Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ — почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты, составленные за месяц, — отметил Михаил Сидоренко.

По его словам, сейчас сложно представить ситуацию, когда пациент ждет госпитализации, потому что больные коронавирусом чаще стали умирать и освобождать места для следующих пациентов.

— Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Потому на одного поступающего пациента всегда найдется труп.

Врач добавил, что зимой была ситуация, когда человек просидел два часа в приемном с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место, и дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что койка не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов.

Врач также рассказал, что происходит с больными в тяжелом состоянии. Эта информация не для слабонервных.

— Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску. Со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша, и вы будете срывать эту маску, будете пытаться встать, возможно, упадете и сломаете себе какую-нибудь кость.

Тогда, поделился опытом врач, санитарки порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к койке. И тогда о вас забудут. Вы захотите в туалет, воды, будете выдавать какое-то непонятное мычание из-под маски, но на вас не будут обращать внимания.

— Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать сквозь ту маску, но, скорее всего, я вас тоже не пойму, — сказал Михаил Сидоренко.

Очень часто больных в таком состоянии сложно спасти. И это настоящее горе для близких.

— Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, и скажет, что вы, к сожалению, умерли, — добавил врач.

Буквально через секунду в коридоре раздастся страшный крик. Вы не представляете, насколько эта ситуация врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жалко, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно. Так описал свои впечатления Михаил Сидоренко.

Он призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. Ведь именно вакцина спасает от тяжелых последствий болезни и таких состояний.

Источник: Михайло Сидоренко