Из-за сложной ситуации с коронавирусом украинцам приходится ехать в другие регионы для лечения в больнице и искать необходимые препараты за границей.

Главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыженко поделился историей одного из своих пациентов.

— Все к черту, лишь бы выжить… Эти слова Михаила показывают настоящую сущность человеческой действительности. Быстрые сборы. Он вместе с женой приехал из Донецкой области в Мечникова, — написал Сергей Рыженко.

Мужчина всю жизнь занимался спортом. Однако заболел коронавирусом, при этом болезнь проходит в тяжелой форме.

— Михаил с огромной одышкой и слабостью вошел в приемное отделение больницы. Коронавирус. Пневмония, масса осложнений. Состояние здоровья ухудшилось. Сегодня — в реанимации. Без кислорода не может, — добавил врач.

Пациент не вакцинирован. Ему удалось достать препараты, которые используют для лечения болезни в Европе, с этим помогли друзья.

В той же больнице, однако в отделении терапии, находится его жена Инна. Она регулярно навещает мужа в реанимации.

Супружеская пара настроена победить вирус, ведь дома их ждут родные.

Однако не во всех историях украинцев есть надежда на счастливый финал.

Хотя количество выздоровлений в Украине в разы превышает смертность, в стране продолжает умирать огромное количество людей. За вчера коронавирус унес жизни 576 граждан, за 26 октября — 692, за 25 число — 734.

Источник: Сергей Рыженко