На 29 октября 2021 года в Украине выявили 2 878 674 случая коронавируса. За сутки — 26 870 новых больных, это больше всего за все время пандемии.
Среди них – 1 824 ребенка и 491 медработник.
За время распространения вируса болезнь унесла жизни 66 852 человек, в течение дня – 648.
В то же время выздоровели в целом 2 421 495 украинцев, за сутки — 9 784.
В стране за все время провели 14 306 108 ПЦР-тестирований.
Что касается регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156) и Львовской (1 702) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 588 случаев;
- Волынская область – 601 случай;
- Днепропетровская область – 2 164 случая;
- Донецкая область – 1 149 случаев;
- Житомирская область – 1 266 случаев;
- Закарпатская область – 338 случаев;
- Запорожская область – 1 298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 781 случай;
- Киевская область – 988 случаев;
- Кировоградская область – 193 случая;
- Луганская область – 522 случая;
- Львовская область – 1 702 случая;
- Николаевская область – 696 случаев;
- Одесская область – 2 156 случаев;
- Полтавская область – 1 073 случая;
- Ровенская область – 1 199 случаев;
- Сумская область – 1 235 случаев;
- Тернопольская область – 711 случаев;
- Харьковская область – 1 497 случаев;
- Херсонская область – 1 227 случаев;
- Хмельницкая область – 1 282 случая;
- Черкасская область – 793 случая;
- Черновицкая область – 682 случая;
- Черниговская область – 1 113 случаев.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 9 790 280 человек, одну дозу — 9 790 278, две — 7 292 521.
За сутки 289 241 человек вакцинирован против коронавируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 октября 2021 года в целом выявили 2 851 804 случая болезни. В стране продолжается рост числа новых больных, за сутки их было 26 071.