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Очередной Covid-рекорд! В Украине за сутки выявили 26 870 случаев болезни

29 октября 2021, 08:16 Людмила Грубнік
медики
Источник: Depositphotos

На 29 октября 2021 года в Украине выявили 2 878 674 случая коронавируса. За сутки — 26 870 новых больных, это больше всего за все время пандемии.

Среди них – 1 824 ребенка и 491 медработник.

За время распространения вируса болезнь унесла жизни 66 852 человек, в течение дня – 648.

В то же время выздоровели в целом 2 421 495 украинцев, за сутки — 9 784.

В стране за все время провели 14 306 108 ПЦР-тестирований.

Что касается регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156) и Львовской (1 702) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 588 случаев;
  • Волынская область – 601 случай;
  • Днепропетровская область – 2 164 случая;
  • Донецкая область – 1 149 случаев;
  • Житомирская область – 1 266 случаев;
  • Закарпатская область – 338 случаев;
  • Запорожская область – 1 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 781 случай;
  • Киевская область – 988 случаев;
  • Кировоградская область – 193 случая;
  • Луганская область – 522 случая;
  • Львовская область – 1 702 случая;
  • Николаевская область – 696 случаев;
  • Одесская область – 2 156 случаев;
  • Полтавская область – 1 073 случая;
  • Ровенская область – 1 199 случаев;
  • Сумская область – 1 235 случаев;
  • Тернопольская область – 711 случаев;
  • Харьковская область – 1 497 случаев;
  • Херсонская область – 1 227 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 282 случая;
  • Черкасская область – 793 случая;
  • Черновицкая область – 682 случая;
  • Черниговская область – 1 113 случаев.

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 9 790 280 человек, одну дозу — 9 790 278, две — 7 292 521.

За сутки 289 241 человек вакцинирован против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 октября 2021 года в целом выявили 2 851 804 случая болезни. В стране продолжается рост числа новых больных, за сутки их было 26 071.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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