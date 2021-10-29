На 29 октября 2021 года в Украине выявили 2 878 674 случая коронавируса. За сутки — 26 870 новых больных, это больше всего за все время пандемии.

Среди них – 1 824 ребенка и 491 медработник.

За время распространения вируса болезнь унесла жизни 66 852 человек, в течение дня – 648.

В то же время выздоровели в целом 2 421 495 украинцев, за сутки — 9 784.

В стране за все время провели 14 306 108 ПЦР-тестирований.

Что касается регионов, то за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156) и Львовской (1 702) областях.

Статистика:

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2 164 случая;

Донецкая область – 1 149 случаев;

Житомирская область – 1 266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1 298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1 702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2 156 случаев;

Полтавская область – 1 073 случая;

Ровенская область – 1 199 случаев;

Сумская область – 1 235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1 497 случаев;

Херсонская область – 1 227 случаев;

Хмельницкая область – 1 282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1 113 случаев.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 9 790 280 человек, одну дозу — 9 790 278, две — 7 292 521.

За сутки 289 241 человек вакцинирован против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 28 октября 2021 года в целом выявили 2 851 804 случая болезни. В стране продолжается рост числа новых больных, за сутки их было 26 071.