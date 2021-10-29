В Украине по состоянию на 29 октября в желтой зоне эпидемической опасности остаются только две области. Остальные регионы вошли в оранжевую и красную зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, в желтом уровне остались Закарпатская и Кировоградская области. У них наименьший уровень заболеваемости среди всех регионов — 242 и 179 на 100 тыс. населения.

В то же время в оранжевую зону перешли: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская, Винницкая области и г. Киев.

В красную зону уже вошли восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская области.

Уровень госпитализации Covid-больных не превышен лишь в Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях. Наихудшая ситуация в Херсонской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Всего в Украине уровень госпитализаций больных Covid-19 составляет более 91 на 100 тыс. населения. Норма этого показателя — менее 60 на 100 тыс.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях. В Киеве этот показатель составляет 68,0%, при норме — менее 65%.

С 1 ноября в столице введут красную зону карантина. В городе введут ряд ограничений, которые действуют в красной зоне карантина. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.