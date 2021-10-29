Исследование ученых-инфекционистов Имперского колледжа Лондона показывает, что Дельта-вариант настолько агрессивен, что в состоянии пробить даже вакцинальный иммунитет. Причем подавляющее большинство таких случаев передачи Covid-19 происходит именно в домашних условиях, где проживают непривитые домочадцы.

— Вакцины имеют решающее значение для борьбы с пандемией, поскольку очень эффективны в предотвращении серьезных заболеваний и смерти от Covid-19, — говорит профессор Аджит Лалвани.

Однако, по его словам, порой даже вакцинации недостаточно для предотвращения заражения людей Дельта-вариантом и его распространения в домашних условиях. Именно поэтому крайне важно для невакцинированных сородичей все же сделать прививки от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от заражения и тяжелых последствий.

Это особенно актуально, поскольку все больше людей будут проводить время в непосредственной близости в зимние месяцы.

— Мы обнаружили, что восприимчивость к инфекции увеличивалась уже через несколько месяцев после введения второй дозы вакцины, поэтому те, кто имеет возможность привиться от Covid-19, должны сделать это как можно скорее, — призывает ученый.

В новом исследовании участвовал 621 участник в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. Все имели легкую форму Covid-19. Добровольцы ежедневно проходили ПЦР-тесты для выявления инфекции, независимо от того, были ли у них симптомы или нет.

Это одно из немногих исследований, проведенных на сегодняшний день с использованием таких подробных данных из реальных домохозяйств, предлагающих ключевые идеи о том, как вакцинированные люди могут все же заразиться Дельта-вариантом от невакцинированных и передать его другим.

Участники были определены как невакцинированные, частично привитые, если они получили одну дозу более чем за семь дней до включения, и полностью вакцинированные, если они получили две дозы.

Среди вакцинированных лиц, инфицированных Дельта-вариантом, средняя продолжительность с момента вакцинации составляла 101 день по сравнению с 64 днями для неинфицированных контактов. Это говорит о том, что риск заражения увеличился в течение трех месяцев после получения второй дозы вакцины, вероятно, из-за ослабления защитного иммунитета.

Результаты убедительно показали высокую вероятность заражения смертельно опасной инфекцией даже вакцинированных людей, если они контактировали с непривитым инфицированными Covid-19. И чаще всего это происходит в домашних условиях.

Постоянные меры общественного здравоохранения по ограничению передачи инфекции, такие как ношение масок, социальное дистанцирование и тестирование, остаются крайне важными даже для полностью вакцинированных лиц, уверены исследователи.