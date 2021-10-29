В Украине противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он может выдать соответствующее заключение, которое определяет временное или постоянное противопоказание.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Если у человека есть противопоказания к прививке одной из вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.

В Минздраве говорят, что в стране в будущем планируют вносить заключения о противопоказаниях к второй дозе или общем противопоказании к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Противопоказания могут быть:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от осуществления прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

постоянные — противопоказания к прививкам имеют пожизненный характер;

— противопоказания к прививкам имеют пожизненный характер; временные – противопоказания имеют временный характер и исчезают со временем.

Предостережение – ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ и рисков от прививки.

Единственным абсолютным и постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту рекомендуют прививаться от Covid-19 другой вакциной, если она в наличии.

Временными противопоказаниями являются:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0°C (вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней (Covid-иммунизация должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, однако есть исключения);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация от Covid-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы);

Covid-19 в анамнезе (вакцинация может быть отсрочена на три месяца со времени течения коронавируса, но не ранее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов).

Если человек заболел Covid-19 после получения первой дозы вакцины против коронавируса, вторая доза может быть введена согласно утвержденным схемам вакцинации конкретными вакцинами, но не ранее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза Covid-19. Срок действия справки – до трех месяцев.

Вакцинация с предостережением, или особые состояния:

онкологическая болезнь. Вакцинация от Covid-19 для человека с онкопатологией является приоритетной;

аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом Ритуксимаб, должны отложить вакцинацию минимум на четыре недели после последней дозы этого препарата;

люди с иммунодефицитом. Вакцина не является “живой”, а люди с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от Covid-19, они могут быть вакцинированы.

Также существуют противопоказания к введению некоторых вакцин, например, CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.