В Україні протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікар-куратор. Він може видати відповідний висновок, який визначає тимчасове або постійне протипоказання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Якщо у людини є протипоказання до щеплення однією з вакцин, вона може пройти імунізацію іншим типом препарату.

У МОЗ кажуть, що в країні в майбутньому планують вносити висновки про протипоказання до другої дози або загальне протипоказання до вакцинації в електронну систему охорони здоров’я.

Протипоказання можуть бути:

Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину в пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від здійснення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими:

постійні – протипоказання до щеплень, що мають постійний, пожиттєвий характер;

– протипоказання до щеплень, що мають постійний, пожиттєвий характер; тимчасові – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом.

Застереження – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар з урахуванням переваг і ризиків від щеплення.

Єдиним абсолютним і постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові рекомендують щепитися від Covid-19 іншою вакциною, якщо вона у наявності.

Тимчасовими протипоказаннями є:

гострі захворювання з підвищенням температури понад 38,0°C (вакцинація може бути проведена після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби);

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії);

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб (Covid-імунізація має бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, однак є винятки);

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) (вакцинацію від Covid-19 можуть здійснити в будь-який час після завершення всіх етапів проби);

Covid-19 в анамнезі (вакцинацію може бути відтерміновано на три місяці від часу перебігу коронавірусу, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів).

Якщо людина захворіла на Covid-19 після отримання першої дози вакцини від коронавірусу, друга доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретними вакцинами, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу Covid-19. Термін дії довідки – до трьох місяців.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

онкологічна хвороба. Вакцинація від Covid-19 для осіб з онкопатологією є пріоритетною;

аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом Ритуксимаб, повинні відкласти вакцинацію щонайменше на чотири тижні після останньої дози цього препарату;

особи з імунодефіцитом. Вакцина не є “живою”, а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від Covid-19, вони можуть бути вакциновані.

Також існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад, CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним. Якщо у вас є питання щодо вибору вакцини, зверніться до свого сімейного лікаря.