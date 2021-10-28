В Україні затвердили перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусу. За певних умов українці можуть отримати довідку лікаря про те, що їм протипоказане саме це щеплення.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. У документі вказані типи протипоказань.

За його словами, це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також застереження, коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

– Протипоказання також можуть бути постійними або тимчасовими (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин, або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається), – зазначив він.

Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою.

Загалом визначено 16 причин для відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової) або для її проведення з пересторогою. У кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює лікар.

– Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення, – стверджує він.

Згідно з постановою уряду № 1236, з 8 листопада до роботи не допустять держслужбовців та освітян, які не зробили щеплення від Covid-19. Водночас офіційна довідка дозволить цим людям продовжувати роботу.

Дані про реальні протипоказання вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я, тому люди зможуть згенерувати документ у додатку Дія.

Джерело: Михайло Радуцький