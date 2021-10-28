В Украине утвердили перечень медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавируса. При определенных условиях украинцы могут получить справку врача о том, что им противопоказана именно эта прививка.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. В документе указаны типы противопоказаний.

По его словам, это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции. А также предостережение, когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

— Противопоказания также могут быть постоянными или временными (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин, или только для конкретного типа (если существует возможность провести прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется), — отметил он.

Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для людей с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предостережением.

Всего определено 16 причин для отказа от вакцинации (постоянной или временной) или для ее проведения с предостережением. В каждом конкретном случае соответствия диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает врач.

— Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения, — утверждает он.

Согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября до работы не допустят госслужащих и педагогов, которые не сделали прививку от Covid-19. В то же время официальная справка позволит этим людям продолжать работу.

Данные о реальных противопоказаниях будут вносить в электронную систему здравоохранения, поэтому люди смогут сгенерировать документ в приложении Дія.

Источник: Михаил Радуцкий