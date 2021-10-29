Всім дітям, починаючи з 12 років, слід в обов’язковому порядку надягати маску, якщо вони знаходяться в громадських місцях: транспорт, супермаркети, ТРЦ та інше. Причому незалежно, в якій зоні епідемічної небезпеки знаходиться регіон проживання дитини: в жовтій, помаранчевій або червоній.

Про це в інтерв’ю одному з українських видань заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Крім того, він повідомив, що батьки підлітків віком 12+ можуть при бажанні їх вакцинувати від Covid-19. Для цього необхідно взяти відповідний висновок у сімейного лікаря або педіатра. Якщо медик буде відмовлятися, можна послатися на нормативну базу, яка є у вільному доступі на сайті МОЗ.

– Є випадки, коли дитину з 12 років можна щепити всього однією дозою, але тільки вакциною Pfizer, – пояснив Ігор Кузін.

За його словами, в переважній більшості дітям 12 + рекомендований повний курс вакцинації. Особливо, якщо вони збираються виїжджати на територію іншої країни. Наприклад, для участі в спортивних змаганнях.

Головний санітарний лікар також нагадав, що сидіти в масках на уроках не потрібно. Але виходячи за поріг школи, її слід надіти.